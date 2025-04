GSC zum elften Mal ungeschlagen - Pentenrieds Serie gerissen

Der Gautinger SC hat seine Serie fortgesetzt. „Wir sind jetzt das elfte Spiel in Folge ungeschlagen. Wir haben gegen den Tabellendritten einen Punkt geholt, das war auf jeden Fall wieder ein voller Erfolg“, sagte GSC-Kapitän Julian Feser nach dem 3:3-Unentschieden gegen die SpVgg Wildenroth am Sonntag.

Gauting ließ sich nicht hängen und profitierte nach dem Seitenwechsel auch von gut getretenen Standardsituationen. Eigengewächs Maximilian Aichberger, nach Rückkehr aus Innsbruck seit dem Winter wieder für den GSC aktiv, köpfte einen Eckball in der 66. Minute zum 2:2-Ausgleich ein. Zehn Minuten vor Spielende verwertete der eingewechselte Timo Leigh eine vom Gäste-Torwart nicht optimal geklärte Ecke zur 3:2-Führung.

Zum Sieg reichte es nicht ganz, kurz vor dem Abpfiff kam Wildenroth gegen müder werdende Gautinger noch einmal vors Tor und glich durch Timo Ritter zum 3:3-Endstand aus. „Das ist aber okay, es war ein gerechtes Ergebnis“, hielt Feser fest. Mit 26 Punkten nach 18 Spielen hat der GSC derzeit acht Punkte Vorsprung auf einen Relegationsplatz. TSV Pentenried – SV Germering⇥0:1(0:0) Tore: 0:1 A. Langer (85./ET)

Die Serie des TSV Pentenried ist beendet. Acht Spiele lang war das von Paul Hense und Magnus Piele trainierte Team ungeschlagen geblieben, die letzte Niederlage hatten die Römerfelder am 1. Oktober beim TSV Türkenfeld (2:7) kassiert. Am Sonntag aber war es dann mal wieder so weit. Anders als bei der Klatsche in Türkenfeld ließ sich die 0:1-Pleite gegen Germering aber eher in die Kategorie „unglückliche Niederlage“ einordnen. Denn das einzige Gegentor des Tages resultierte aus einem Missverständnis zwischen TSV-Innenverteidiger Andreas Langer und Torhüter Jan Krohn, wodurch der Ball am Ende von Langers Kopf per Bogenlampe ins leere Tor flog. „Aufgrund der Gesamtbilanz an Chancen ist es vielleicht schon okay, dass das Tor fällt, aber die Art und Weise war natürlich ärgerlich“, sagte Pentenrieds Trainer Piele.

Der Coach zeigte sich aus ästhetischer Sicht wenig begeistert von der Partie am Sonntag. „Es war kein schönes Spiel, was an beiden Seiten lag“, so Piele. Allzu viel hatten die Gastgeber allerdings auch nicht erwartet, angesichts des verletzungs- oder krankheitsbedingten Ausfalls von insgesamt sechs Stammspielern. „Wir wären über einen Punkt froh gewesen“, so der TSV-Trainer.

Im ersten Durchgang hatten die Gäste mehr vom Spiel und hätten in Führung gehen können. Nach Wiederbeginn fand Pentenried dann besser in die Partie. „Die zweite Halbzeit war ausgeglichen, wir haben dann gut dagegengehalten“, lobte Piele. Dafür aber belohnte sich der TSV nicht. Germering zog damit in der Tabelle vorbei. „Wir müssen jetzt auf uns schauen und möglichst weit weg von den Abstiegsplätzen kommen“, fordert der Trainer der Pentenrieder.