GSC vor Neuanfang: Sönke Conrad soll beim Wiederaufstieg helfen

Für den Güstrower SC 09 beginnt in der Saison 2026/27 eine neue Ära, die von spürbarer Veränderung geprägt ist. Nach zwölf Jahren Zugehörigkeit zur Verbandsliga muss die erste Männermannschaft nun den Gang in die Landesliga West antreten. Für die Spieler, die Verantwortlichen und die Fans bedeutet dies den Abschied von Gewohntem und den Aufbruch in eine noch ungewohnte Liga. Neue Gegner und neue Auswärtsfahrten warten auf den Verein. Die anstehende Aufgabe im neuen Umfeld wird alles andere als einfach, doch im Club herrscht eine klare, kämpferische Haltung. Das Ziel für die neue Spielzeit ist eindeutig fixiert: Der GSC will den direkten Wiederaufstieg schaffen.

Um diese anspruchsvolle Mission erfolgreich zu gestalten, setzt der Verein auf frische Energie und präsentiert einen vielversprechenden Neuzugang. Sönke Conrad wird in der kommenden Saison die Farben des GSC tragen. Der talentierte Nachwuchsspieler wechselt aus der Regionalliga-A-Jugend des FC Förderkader René Schneider nach Güstrow. Mit einer fundierten Ausbildung auf hohem Niveau, ausgeprägter Leidenschaft und großem Ehrgeiz bringt er die besten Voraussetzungen mit, um die Mannschaft zu verstärken. Für den jungen Akteur ist dieser Schritt eine große Chance, den nächsten Schritt im Männerfußball zu gehen.

Klare Worte in der Vereinsmitteilung

Die Vorfreude und der unbedingte Wille, anzupacken, zeigen sich auch in den Worten des Neuzugangs. In der Pressemitteilung des Vereins wird Sönke Conrad wie folgt zitiert: „Ich bin sehr dankbar, dass ich kommende Saison für den GSC auflaufen darf. Außerdem freue ich mich sehr, die Herausforderung anzunehmen und den Wiederaufstieg wirklich zu schaffen.“ Mit diesem klaren Ziel vor Augen und gebündelten Kräften blickt der Güstrower SC 09 auf eine herausfordernde, aber hoffnungsvolle neue Saison.