Ligabericht
GSC-Reserve gewinnt auch das „kleine Derby“

Teaser KLB BIEDENKOPF: +++ In der Fußball-Kreisliga B führt der Gladenbacher SC II die Tabelle nach einem 6:3 bei Weidenhausen II an. Dautphetal ist erster Verfolger, schoss fünf Tore in den letzten Minuten +++

Marburg-Biedenkopf. Die Tabellenspitze der Fußball-Kreisliga B Biedenkopf strahlt weiterhin in Grün-Weiß. Nach einem 2:2 zur Pause hat sich der Gladenbacher SC II im Derby beim VfL Weidenhausen II noch mit 6:3 durchgesetzt. Sechs Tore erzielte auch Verfolger SG Dautphetal beim 6:2 gegen die SG Hörlen/Lixfeld II. Fünf Treffer davon fielen aber ab der 72. Minute. Bis dahin hatten die Gäste 2:1 geführt.

Den kompletten Bericht lest Ihr bei unserem Kooperationspartner mittelhessen.de (PLUS-Inhalt) unter diesem Link.

