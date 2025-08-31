GSC-Reserve gewinnt auch das „kleine Derby“

Marburg-Biedenkopf. Die Tabellenspitze der Fußball-Kreisliga B Biedenkopf strahlt weiterhin in Grün-Weiß. Nach einem 2:2 zur Pause hat sich der Gladenbacher SC II im Derby beim VfL Weidenhausen II noch mit 6:3 durchgesetzt. Sechs Tore erzielte auch Verfolger SG Dautphetal beim 6:2 gegen die SG Hörlen/Lixfeld II. Fünf Treffer davon fielen aber ab der 72. Minute. Bis dahin hatten die Gäste 2:1 geführt.