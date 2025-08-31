GSC-Reserve gewinnt auch das „kleine Derby“

Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Teaser KLB BIEDENKOPF: +++ In der Fußball-Kreisliga B führt der Gladenbacher SC II die Tabelle nach einem 6:3 bei Weidenhausen II an. Dautphetal ist erster Verfolger, schoss fünf Tore in den letzten Minuten +++
Marburg-Biedenkopf. Die Tabellenspitze der Fußball-Kreisliga B Biedenkopf strahlt weiterhin in Grün-Weiß. Nach einem 2:2 zur Pause hat sich der Gladenbacher SC II im Derby beim VfL Weidenhausen II noch mit 6:3 durchgesetzt. Sechs Tore erzielte auch Verfolger SG Dautphetal beim 6:2 gegen die SG Hörlen/Lixfeld II. Fünf Treffer davon fielen aber ab der 72. Minute. Bis dahin hatten die Gäste 2:1 geführt.