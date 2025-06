Grzywaczewskis Goldenes Tor: Scharmbeck steigt in die Landesliga auf

Für den TV Meckelfeld stand der Fußballnachmittag vor allem im Zeichen des Abschieds: Während Cheftrainer Michel Welke den Verein nach fünf Jahren in Richtung Elstorf verlässt, war es auch für Ligamanager Karlheinz "Kuddl" Rüdiger das letzte Spiel. Die Mannschaft erledigte ihre Hausaufgaben auf dem Platz souverän und feierte einen zweistelligen Sieg. Torjäger Philipp Wolfram schnürte sogar einen Fünferpack.

Der Begegnung war anzumerken, dass eine Menge auf dem Spiel stand. Die Duellanten suchten den Vorwärtsgang, fanden in der Endzone aber selten den freien Fuß. Zunächst bot sich Jonas Lancker die gute Möglichkeit, die Hausherren in Führung zu bringen. Der Flügelspieler übersah aber den mitgelaufenen Mitspieler Timo von Reith und scheiterte im Abschluss an SPA-Routinier Paul Petersen.

Auf der anderen Seite schlug TSV-Verteidiger Marvin Busch das entscheidende Luftloch, dass der eingewechselte Vincent Grzywaczewski ausnutzte und das Leder mithilfe des Innenpfosten über die Linie beförderte (80.). Anschließend musste die Mannschaft von Trainer Marinus Bester noch eine kritische Phase überstehen, in der sich Elstorf-Joker Klaas Krüger der Hochkaräter auf den Ausgleich bot. Der Angreifer scheiterte in aussichtsreicher aber ebenfalls an Keeper Petersen, der Scharmbeck die Meisterschaft festhielt.

Elstorf-Cheftrainer Hartmut Mattfeldt: „Nach dem Abpfiff war die Enttäuschung natürlich groß, weil wir unabhängig von Westercelle gewinnen wollten. Wir haben auch alles probiert und auf dem Platz gelassen, sodass ich der Mannschaft keinen Vorwurf machen kann. Es war ein umkämpftes Spiel, in dem beide nach vorne gespielt haben, es aber trotzdem nur wenige Torchancen gab. Scharmbeck hat seine genutzt, wir unsere nicht. Wenn du in der Rückrunde gegen die drei direkten Konkurrenten jeweils ohne eigenes Tor verlierst, dann reicht es einfach nicht. Gratulation an Scharmbeck, die eine tolle Serie hingelegt haben. Wir haben nach der ersten Enttäuschung unseren dritten Platz aber auch gefeiert.“