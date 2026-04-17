Grußwort Topspiel Aramäer HN vs FSV Schwaigern

– Foto: Aramäer Heilbronn

Wir heißen euch alle ganz herzlich zu unserem Heimspieltag im Frankenstadion willkommen. Ein ganz besonderer Gruß geht an unsere heutigen Gäste vom FSV Schwaigern und ihren Fans.

Nach dem beeindrucken 5:0 letzte Woche im Topspiel gegen den TSV Pfedelbach dürfen wir uns heute auf das nächste Spitzenspiel im Frankenstadion freuen. Wir empfangen als Tabellenzweiter den punktgleichen Tabellenführer aus Schwaigern - Mehr Topspiel geht also nicht.

Schwaigern blickt auf einen beachtlichen Saisonverlauf zurück. Bereits in der Hinrunde konnte sich der FSV in die Spitzengruppe spielen und einige Ausrufezeichen setzen. Ungerne denken wir an das Hinspiel zurück, als wir mit der 2:0-Niederlage noch gut bedient waren.

In der Rückrunde hat das Team von Tobias Weinreuter offensichtlich jedoch nochmals den nächsten Schritt gemacht. Mit beeindruckenden 5 Toren im Schnitt (35 Tore in 7 Spielen) im Jahr 2026 haben die Schwaigerner die Tabellenführung erobert. Der FSV Schwaigern ist ohne Frage aktuell in herausragender Form.

Unsere Aramäer haben mit 9:0 Toren und 9 Punkten aus den letzten drei Spielen ebenfalls Selbstvertrauen für dieses wegweisende Spiel getankt. Verstecken muss sich unsere Mannschaft auf keinen Fall. Im Gegenteil. Heute hat das Team auf ein neues die Chance zu zeigen was in ihm steckt. Letzte Woche war ein schöner Vorgeschmack hierfür. Nun gilt es erneut volle Leidenschaft und Kampf abzurufen. Wir können uns sicher sein -Das Team von Daniel Maroge wird alles dafür tun den Dreier in Heilbronn zu behalten.

Die Zuschauer dürfen sich heute auf jeden Fall auf ein hochwertiges und hochinteressantes Bezirksligaspiel freuen.

Wir hoffen auf ein attraktives, faires und unterhaltsames Spiel, welches trotz aller Gastfreundschaft am Ende hoffentlich mit drei wichtigen Punkten für unsere Aramäer endet.

Sportliche Grüße,

Euer Stadionsprecher

Dominik Schwarz