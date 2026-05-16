Grußwort Aramäer vs Untergriesheim

– Foto: Aramäer HN

Wir heißen euch alle ganz herzlich zu unserem Heimspieltag im Frankenstadion willkommen. Ein ganz besonderer Gruß gilt unseren heutigen Gästen von der TSG Heilbronn und von den Sportfreunden aus Untergriesheim mit ihren jeweiligen Fans.

In der Bezirksliga-Partie begrüßen wir die Sportfreunde Untergriesheim. Die Untergriesheimer haben sich in den letzten Jahren zu einer festen Größe in der Bezirksliga entwickelt. Der Abstieg 2024 kam völlig überraschend. In der Folgesaison schaffte man mit beeindruckenden Werten den ungefährdeten Wiederaufstieg und gewann den Bezirkspokal. Diese Saison kam man im Pokal ins Halbfinale und spielte eine starke Hinrunde. In der Rückrunde ist bisher der Wurm drin und man steckt - für außenstehende unerklärlicherweise - erneut im Abstiegskampf. Doch die Sportfreunde kommen mit einer großen Portion Selbstvertrauen ins Frankenstadion. Letztes Wochenende feierte man einen 7:0-Sieg gegen Markelsheim/Elpersheim.

Unsere Aramäer befinden sich in der Tabelle nach wie vor im Sandwich zwischen Schwaigern und Union punktgleich auf Platz 2. Das Spitzentrio hat in den letzten zwei Wochen geliefert und die Punktzahl jeweils auf 55 ausgebaut. Uns steht ein mögliches Herzschlagfinale bevor. Am vorletzten Spieltag empfangen wir den FC Union. Am letzten Spieltag muss Schwaigern zum FCU. Doch wir schauen von Spiel zu Spiel und legen den Fokus auf Untergriesheim. Die Sportfreunde werden uns sicher alles abverlangen und wir werden wie in Erlenbach neben spielerischer Qualität vor allem Geduld, Leidenschaft und Disziplin abrufen müssen um den nächsten Dreier einzufahren.

Wir hoffen für heute auf attraktive, faire und unterhaltsame Spiele, welche trotz aller Gastfreundschaft am Ende hoffentlich mit jeweils drei wichtigen Punkten für unsere Aramäer enden.

Sportliche Grüße,

Dominik Schwarz