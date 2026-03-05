Grußwort Aramäer vs SGSK in Sontheim Ost

– Foto: Aramäer Heilbronn

zum heutigen Heimspiel begrüßen wir unsere Gäste von der SG Stetten/Kleingartach mit Ihrem Anhang in Sontheim-Ost.

Unsere Gäste aus Stetten/Kleingartach werden gefühlt seit Jahren vor jeder Saison bei dem Buchmachern als einer der Top-Abstiegskanidaten gehandelt. Sie schaffen es jeodch auf bemerkenswerte Art und Weise jedes Jahr aufs neue durch Disziplin und enormer Willenskraft sich in der Liga zu halten. Auch dieses Jahr steckt die SGSK tief im Abstiegskampf und ist mit einer 0:8 Niederlage bei der TG Böckingen in die Bezirksliga-Rückrunde gestartet. Auch hat das Team wohl aktuell mit viel Verletzungspech aktuell zu kämpfen. Doch die SGSK darf aus oben aufgeführten Gründen zu keinem Zeitpunkt unterschätzt werden .

Unsere Aramäer stehen mit 35 Punkten aus 17 Saisonspielen und 4 von 6 Punkten im Kalenderjahr 2026 mehr oder weniger im Soll. Wichtig ist es nun nachzulegen und mit einem engagierten Auftritt weitere drei wichtige Punkte einzufahren.

Wir hoffen auf ein faires und unterhaltsames Spiel und trotz aller Gastfreundschaft auf Drei Punkte für die Aramäer.

Sportliche Grüße

Euer Stadionsprecher

Dominik Schwarz