Grußwort Aramäer vs Pfedelbach

– Foto: Aramäer Heilbronn

Wir heißen euch alle ganz herzlich zu unserem heutigen Heimspieltag hier an der Badstraße willkommen! Ein besonderer Gruß geht an unsere heutigen Gäste vom TSV Pfedelbach, welchen wir großen Dank aussprechen möchten, dass sie unserem Wunsch auf Spielverlegung von Sonntag auf Samstag zugestimmt haben. Der Mannschaft aus Pfedelbach wünschen wir mit ihrem Anhang einen schönen Aufenthalt in Heilbronn.

Die Liga geht nun endgültig in die Crunch-Time. Zum Redaktionnschluß (07.04.) grüßen unsere Aramäer von Platz 1. Die oberen sieben der Liga liegen lediglich sieben Punkte auseinander. Unsere Konkurrenten haben teilweise noch ein Nachholspiel offen. Es ist maximal eng. Die Konkurrenz hat zuletzt für uns gespielt. Da es in den letzten 14 Tagen einige direkte Duelle innerhalb der Top7-Teams gab, welche Remis ausgegangen sind.

Ebenfalls herzlich willkommen heißen wir den Unparteiischen der heutigen Partie: Herrn Michael Majkut aus Obrigheim.

Ein solches Top7-Duell erwartet uns auch heute, wenn es heißt Aramäer Heilbronn gegen TSV Pfedelbach.

Dieses Duell gab es seit 2018 bisher sieben Mal in der Landesliga und Bezirksliga. zwei mal gewannen die Aramäer, zwei mal ging das Spiel Remis aus und drei Mal hieß der Sieger TSV Pfedelbach.

Der TSV Pfedelbach gilt traditionell als eine eingespielte Einheit, die dafür bekannt ist, dass jeder alles für den anderen auf dem Platz gibt.

Der TSV Pfedelbach hat 2025 den Vereinsehrenamtspreis vom Fußballbezirk Franken gewinnen können, was auch außerhalb vom Fußballplatz für eine besondere Einheit und das außerordentliche Engagement des TSV spricht.

Unsere Aramäer wollen nach zuletzt zwei 2:0-Siegen weitere Erfolgserlebnisse landen und sich oben so gut es geht festsetzen.

Wir erwarten heute ein Bezirksliga-Topspiel mit alles was dazu gehört.

Wir hoffen auf ein attraktives, faires und unterhaltsames Spiel, welches– trotz aller Gastfreundschaft – am Ende hoffentlich mit drei wichtigen Punkten für unsere Aramäer endet

Allen die das orthodoxe Osterfest feiern wünschen wir ein gesegnetes, frohes und friedvolles Osterfest.

Sportliche Grüße,

Euer Stadionsprecher

Dominik Schwarz