Grußwort Aramäer vs FC Union ***Stadtderby***Aufstiegskampf***

– Foto: Aramäer Heilbronn

wir heißen euch alle ganz herzlich auf der Sportanlage in Sontheim-Ost willkommen! Ein ganz besonderer Gruß gilt unseren Gästen vom FC Union Heilbronn und ihren zahlreichen Fans. Ebenfalls herzlich willkommen heißen wir den Unparteiischen der heutigen Partie Herrn Marco Gegner vom TSV Weinsberg.

Unsere Gäste von der Viehweide sind die komplette Rückrunde über ungeschlagen und überzeugen seit Monaten durch Konstanz auf höchstem Niveau.

Es hat sich lange abgezeichnet, doch jetzt bittet die Top 3 der Bezirksliga Franken zum ganz großen Tanz! Im Rahmen des packenden Stadtderbys fordern unsere Aramäer heute den Tabellenzweiten FC Union Heilbronn. Die Ausgangslage ist an Dramatik kaum zu überbieten: Mit einem Heimsieg würden wir am FCU vorbeiziehen. Am letzten Spieltag gastieren die Aramäer dann in Bad Friedrichshall, während der FCU den aktuellen Tabellenführer aus Schwaigern empfängt. Spannung bis zur letzten Sekunde ist also garantiert!

Die Halbserie unserer Aramäer verlief ohne Frage etwas holpriger, da immer wieder Rückschläge weggesteckt werden mussten. Doch die Mannschaft hat Charakter bewiesen und immer wieder Moral gezeigt – wie zuletzt beim 3:1-Erfolg in Lauffen, als das Team einen frühen Rückstand eindrucksvoll drehen konnte. Wir sind nach wie vor mittendrin im Aufstiegsrennen und werden das heutige Derby hochmotiviert angehen.

Interessant ist dabei der Blick auf die Statistik: Anders als in der Hinrunde – als wir gegen die Kellerkinder der Ligs verlustpunktfrei blieben aber gegen die Top 7 nicht siegen konnten – ließen wir in der Rückrunde zwar gegen vermeintlich schwächere Gegner Federn, präsentierten uns gegen die Top-Teams dafür aber mehr oder weniger in Bestform. Nehmen wir diese neu gewonnene Stärke gegen die Großen einfach als gutes Omen für das heutige Spitzenspiel!

Wir freuen uns auf eine attraktive, faire und unterhaltsame Partie, die trotz aller Gastfreundschaft am Ende hoffentlich mit drei ganz wichtigen Punkten für unsere Aramäer endet.

Auf geht's, Aramäer Heilbronn!

It's time to fight!

Sportliche Grüße,

Dominik Schwarz