Grußwort Aramäer HN vs Wachbach

– Foto: Stolz

Wir heißen euch alle ganz herzlich zu unserem Heimspieltag im Frankenstadion willkommen. Ein ganz besonderer Gruß gilt unseren heutigen Gästen aus Neckarwestheim und Wachbach mit ihren jeweiligen Fans.

In der Bezirksliga-Partie begrüßen wir den SV Wachbach. Dieser galt als Dino der Bezirksliga Hohenlohe und ist eine konstante Bezirksliga-Mannschaft, die 2023 an der Türe der Landesliga klopfte und erst in der Relegation gestoppt werden konnte. In der Bezirksliga Franken hatte der SVW seine Höhen und Tiefen, ist nun seit 08.03. ungeschlagen und auf einem guten Weg zum Klassenerhalt. Bisher hatten wir das Glück Wachbach immer an einem für sie sehr schlechten Tag anzutreffen. Davon ist dieses Mal aufgrund von der aktuellen Formkurve nicht auszugehen. Unsere Mannschaft muss hundert Prozent abrufen um drei Punkte im Frankenstadion zu behalten.

Unsere Aramäer befinden sich in der Tabelle im Sandwich zwischen Schwaigern und Union punktgleich auf Platz 2. Das Spitzentrio hat am letzten Wochenende Remis gespielt und seine Punktzahl von 48 auf 49 erhöht. Unser Team hat durch zwei Elfmetersituationen in den letzten zwei Spielen jeweils in der vierten Minute der Nachspielzeit insgesamt wichtige vier Punkte liegen lassen.

Die Tabelle würde bereits ganz anders aussehen, wenn man diese zwei Spiele zu seinen Gunsten entschieden hätte. Doch unglücklich verlorenen Punkten kann sicher jeder Verein nachtrauern. Nun gilt es in die Zukunft zu schauen und in den letzten sechs Spielen möglichst das Optimum zu erreichen.

Wir hoffen für heute auf attraktive, faire und unterhaltsame Spiele, welche trotz aller Gastfreundschaft am Ende hoffentlich mit jeweils drei wichtigen Punkten für unsere Aramäer enden.

Sportliche Grüße,

Dominik Schwarz