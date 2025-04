Grußwort Aramäer Heilbronn vs Sportfreunde Lauffen, 17.04.2025

am heutigen Gründonnerstag begrüßen wir unsere Gäste , die Sportfreunde Lauffen mit ihren Fans sehr herzlich an der Badstraße.

Lauffen sammelte 7 Punkte aus den letzten drei Spielen und konnte sich im Abstiegskampf damit aufs Erste ordentlich Luft verschaffen. Die Sportfreunde sind ohne Frage eine feste Größe in der Bezirksliga und verfügen auch in dieser Saison über eine schlagkräftige Truppe die uns im Hinspiel ein gewohnt umkämpftes Spiel geliefert und uns alles abverlangt hat. Zwar konnten unsere Aramäer am Ende mit 2:0 in Lauffen gewinnen, doch dauerte es bis zur 74.Minute bis uns der erste Treffer gelungen ist. Spiele gegen die gewohnt gut stehenden Lauffener sind öfters Geduldsspiele.

Wir hoffen darauf, dass unsere Mannschaft auch heute den längeren Atem haben wird und an das Auswärtsspiel vom Sonntag in Schwaigern anknüpfen kann - um weitere Punkte auf die Habenseite zu erkämpfen.

Da das Spitzenduo am Wochenende hat federn lassen, ist der Rückstand auf die beiden Bestplatzierten der Bezirksliga Franken Neun Spieltage vor Schluß auf jeweils einstellige Punktzahlen geschrumpft.

Nun gilt es weiterhin seine Hausaufgaben zu erledigen und dann zu schauen was dabei raus kommt.

Wir hoffen auf ein attraktives und unterhaltsames Spiel, welches trotz aller Gastfreundschaft mit Drei Punkten für unsere Aramäer endet.

Sportliche Grüße

Euer Stadionsprecher

Dominik Schwarz