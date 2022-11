Gruselkick mit einzigem Highlight Nach fünf Niederlagen in Folge hat der TSV Gersthofen mit einem 1:1 die Talfahrt gebremst +++ In den Boxen herrschte 80 Minuten gähnende Langeweile

„Ein Sieg muss her, um nicht komplett in den Keller zu rutschen“, hatte Klaus Assum im Gersthofer Stadionheft gefordert. Doch daraus – und somit zu einem nachträglichen Geburtstagsgeschenk für den Abteilungsleiter des TSV Gersthofen – wurde nichts. Die Lechstädter konnten ihre Talfahrt in der Landesliga Südwest zwar nicht stoppen – aber zumindest etwas abbremsen. Nach fünf Niederlagen in Folge erkämpften sich die Schützlinge von Trainer Gerhard Hildmann gegen den FC Memmingen II ein 1:1-Unentschieden.

Obwohl Halloween schon eine knappe Woche her ist, lieferten die Gelb–Schwarzen über 80 Minuten einen Gruselkick. Von der Intensität her konnte man zwar im Vergleich der letzten Spiele nochmals etwas zulegen, nicht jedoch von der Effektivität. Im Spiel nach vorne haperte es ganz gewaltig. Deshalb waren Torchancen absolute Mangelware. Und wenn es wirklich einmal in Richtung des Memminger Strafraumes ging, dann erfolgte das Abspiel von Manuel Lippe nach einem Konter zu spät (15.), zielte Nico Baumeister genau auf den Torwart (27.) oder köpfte Ferkan Secgin vor dem besser postierten Baumeister über das Tor (29.). Nach einem weiteren Konter über den agilen Lippe jagte der emsige Manuel Rosner das Leder in den Nachthimmel (43.). Auf der Gegenseite musste sich auch Gersthofens Keeper Niklas Gordy sich nicht sonderlich anstrengen, um seinen Kasten sauber zu halten. Auch nach dem Wechsel sollte es nicht besser werden. Als Manuel Lippe im Zweikampf dem Memminger Dugajin Miroci die Hose zerriss, zählte das schon zu den Höhepunkten der Partie. So richtig für Gefahr sorgte dann erstmals der eingewechselte Qazim Prushi. Erst versemmelte er im Fünfmeterraum (59.), dann zwang er Gordy mit einem satten Schuss aus 20 Meter zu einer Glanzparade (70.). Fast aus dem Nichts dann das 0:1. Kutay Yel zog einfach mal ab – und der tückische Aufsetzer hoppelte durch Freund und Feind hindurch ins Netz (74.). Um die Halloween- nicht zur Horrornacht werden zu lassen, reagierte Trainer Gerhard Hildmann mit einem Doppelwechsel. Und er hatte wieder einmal ein glückliches Händchen. In der 84. Minute netzte der eingewechselte Jermaine Meilinger zum 1:1 ein. Manuel Lippe hatte den Ausgleich mustergültig vorbereitet. Das Highlight dieser schaurigen Partie aus Gersthofer Sicht. Jetzt war der TSV aufgewacht, doch zum Siegtreffer reichte es nicht mehr. Insgesamt war das Unentschieden weder Süßes noch Saures. Lokalsport Labo

Schiedsrichter: Tim Bruckner (Waltenhofen) - Zuschauer: 87

Tore: 0:1 Kutay Yel (74.), 1:1 Jermaine Meilinger (80.)