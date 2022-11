Alle Versuche, das gegnerische Tor unter Beschuss zu nehmen, wurden im Keim erstickt. Hier kümmern sich mit Michael Hildmann, Manuel Rosner, Matthias Steger und Aladin Halilovic (von links) gleich vier Gersthofer um einen Memminger Angreifer. – Foto: Marcus Merk

Gruselkick in Gersthofen mit einzigem Highlight Nach fünf Niederlagen in Folge hat der TSV mit einem 1:1 die Talfahrt gebremst +++ In den Boxen herrschte 80 Minuten gähnende Langeweile

„Ein Sieg muss her, um nicht komplett in den Keller zu rutschen“, hatte Klaus Assum im Gersthofer Stadionheft gefordert. Doch daraus – und somit zu einem nachträglichen Geburtstagsgeschenk für den Abteilungsleiter des TSV Gersthofen – wurde nichts. Die Lechstädter konnten ihre Talfahrt in der Landesliga Südwest zwar nicht stoppen – aber zumindest etwas abbremsen. Nach fünf Niederlagen in Folge erkämpften sich die Schützlinge von Trainer Gerhard Hildmann gegen den FC Memmingen II ein 1:1.