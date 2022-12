Gruppenvorstellung des Wassertrüdinger Mitternachtsturniers

Die Gruppenvorstellung

Gruppe A

Der erste Blick auf die Gruppe A zeigt uns, dass wir mit dem Bayernligisten TSV Nördlingen einen Favoriten ausmachen können. Die Mannschaft von Trainer Karl Schreitmüller zeigt in ihren Spielen einen technisch guten Fußball und hat mit ihren zwei Torjägern (Simon Gruber und Alexander Schröter) zwei treffsichere Spieler. Des Weiteren befinden sich in allen Mannschaftsteilen sehr gute Spieler. Einen Bezug zur Region haben Jonathan Grimm (kommt aus Weiltingen) und Jens Schüler (bereits Gewinner mit der Jubiläumsauswahl und dem TSV Rain, bester Torschütze 2017). In ihrem Auftaktspiel bekommen die „Rieser“ es gleich mit dem FV Dittenheim zu tun. Eine Mannschaft, die in dieser Gruppe zumindest Platz zwei im Blick haben dürfte. Der Bezirksligist steht derzeit auf einem Relegationsplatz, kann aber auf eine starke Abwehr bauen. Mit Tobias Kamm hat das Team einen Spieler in ihren Reihen, der bereits 7 Treffer erzielt hat. Wir sind gespannt, wie sich die Truppe um Trainer Martin Huber im Turnier schlägt.

Dann kommen wir zu einem Geheimfavoriten in dieser Gruppe A: Der FC/DJK Burgoberbach, erstmals bei unserem Turnier am Start, hat mehrere Spieler an Bord, die für eine Überraschung sorgen können. Und mit Duane Collins einen Trainer, der sich bestens bei unserem Turnier auskennt und 2007 mit 4 Treffer Torschützenkönig wurde. Gleich im Auftaktmatsch geht es gegen die Heimelf. Einen weiteren Aufsteiger in die Kreisliga Präsentieren wir mit der Elf von Trainer Andy Heid, die SG Pfofeld/Theienhofen, diese hat mit Philipp Unöder einen starken Neuzugang im Sommer bekommen, der mit 7 Treffern einen großen Anteil am bisher guten Abschneiden in der Liga hat. Wir sind gespannt, wie sich die SG in diesem starken Teilnehmerfeld schlägt. Interessant wird bestimmt auch das „Jura“ Duell gleich im zweiten Spiel des Turniers, wenn Dittenheim auf die SG trifft.

Was bleibt dann noch übrig für unsere Elf, ebenfalls Tabellenführer in der Kreisklasse 1? Kann die Mannschaft um Trainer Rico Langhof wieder über sich hinauswachsen (2019, Dritter des Turniers) und in diesem starken Teilnehmerfeld ins Halbfinale einziehen? Auch unser „TSV“ hat sehr gute Spieler in den Reihen, die durchaus Hoffnung machen eine gute Rolle im Turnier zu spielen. Mit Noris Delalic hat der TSV den Führenden der Torschützenliste mit 10 Treffern im Team und mit Jan Weinmann einen sehr erfahrenen Spieler, der die jungen Spieler wie Andy Kümpflein, Jonathan Geggus, Moritz Niedermüller und Noah Engelhardt gut ins Spiel bringt. Auch die Abwehr, die bisher nur 9 Gegentreffer zuließ, macht einen guten Eindruck. Und da wäre ja noch „Aushilfstorwart“ Oliver Schuller, der beim letzten Turnier im Jahr 2019 zum besten Torwart gewählt wurde. Ja, wie immer werden wir erst im Verlaufe des Turniers wissen, mit welcher Elf die Mannschaften an den Start gehen und wie Sie in das Turnier finden. Auf jeden Fall warten spannende Duelle auf uns, auf die wir uns bereits jetzt freuen dürfen.