Gruppensieg! Unsere Frauen ziehen in die Endrunde ein

Im ersten Spiel gegen Carl Zeiss Jena III gelang ein knapper, aber verdienter 1:0-Erfolg. Den Siegtreffer erzielte Emilie Dockhorn. Auch in der zweiten Begegnung gegen Bad Berka behielten unsere Frauen die Oberhand und gewannen erneut mit 1:0, diesmal durch ein Tor von Magdalena Kratzer. Im dritten Spiel gegen Erfurt Borntal entwickelte sich eine ausgeglichene Partie, die trotz guter Chancen torlos mit 0:0 endete. Die einzige Niederlage des Turniers mussten wir anschließend gegen Wismut Gera hinnehmen. In diesem Spiel kassierten wir auch das einzige Gegentor. Zum Abschluss zeigte die Mannschaft noch einmal ihre ganze Klasse: Durch die Treffer von Magdalena Kratzer und Laura Stiebritz wurde das letzte Spiel gegen den 1.FFV Erfurt U23 souverän mit 2:0 gewonnen.

Dank einer geschlossenen, kämpferischen und überzeugenden Mannschaftsleistung sicherten sich unsere Frauen den ersten Tabellenplatz und qualifizierten sich verdient für die Endrunde der Thüringer Hallenmeisterschaften, die am 08.02.2026 in Tiefenort stattfinden wird. Glückwunsch, Mädels – starke Leistung!