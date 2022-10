Gruppenphase im Kreispokal Dortmund - 16 Nichtantritte und ein 27:0 Den runderneuerten Modus im Kreispokal Dortmund dürften sich die Verantwortlichen des Fußball-Kreises anders vorgestellt haben.

Inzwischen dürfte große Ernüchterung eingetreten sein. In den 16 Gruppen sind die ersten beiden Spieltage absolviert. 64 Partien müssten also gespielt worden sein. Doch ein Viertel hat gar nicht stattgefunden, da viele Mannschaften nicht angetreten sind. Auch für den Anfang November anstehenden letzten Spieltag sind von den noch ausstehenden 32 Partien sechs bereits abgesetzt, so dass am Ende mind. 22 Nichtantritte in 96 Spielen zu verbuchen sind.

Wettbewerbsverzerrend wirkt sich dies zudem darauf aus, dass am Ende der Gruppenphase ggf. das Torverhältnis beim Vergleich der Gruppendritten entscheiden muss. Sechs von 16 Drittplatzierte kommen weiter. Da sind die Mannschaften, die auf sportlichem Wege hohe Siege eingefahren haben, klar im Vorteil gegenüber den Mannschaften, die nach einem Nichtantritt nur ein 2:0 gut geschrieben bekommen.

A-Ligist SuS Oespel-Kley durfte sich am Donnerstagabend über einen 27:0-Sieg freuen. Überhaupt gab es noch weitere sechs zweistellige Siege, die den Modus nicht unbedingt attraktiver machen.