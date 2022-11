Gruppenligist: Vorentscheidung fällt innerhalb zwei Minuten SV Geinsheim verdient sich mit starker Vorstellung einen deutlichen Erfolg +++ Büttelborn kommt unter die Räder

SV 07 Geinsheim – FC 07 Bensheim 4:1 (1:0). Mit einer starken Vorstellung verdienten sich die Geinsheimer den deutlichen Erfolg. In der ersten halben Stunde konnten sich beide Mannschaften nur wenige Möglichkeiten erspielen. Die Gastgeber hatten mehr Ballbesitz, konnten sich aber zunächst nicht entscheidend behaupten. Nach einer Ballstafette gelang Niclas Krumb noch vor der Pause der Führungstreffer (35.). Zu Beginn der zweiten Halbzeit waren die Geinsheimer gut im Spiel und sorgten durch die Treffer von Alexander Melchior (48.) und Deniz Celik (50.) für eine Vorentscheidung. „Wir waren direkt gut im Spiel“, lobte Spielertrainer Kim Ginkel. In der Folge wurde Bensheim offensiver, konnte aber die gut organisierte Geinsheimer Deckung nur selten in Gefahr bringen. Nach dem vierten Treffer durch Brian Engel nach 69 Spielminuten war auch der Elan der Bensheimer erloschen. Die Platzherren hatten keine Probleme, den wichtigen und sicheren Sieg zu erreichen. Mit dem vierten Sieg in den vergangenen fünf Spiel hat sich der SV 07 auf Rangs sechs verbessert.

SKV Büttelborn – 1. FCA Darmstadt 1:6 (0:3). Unter die Räder ist die SKV Büttelborn einmal mehr gegen den 1. FCA Darmstadt gekommen. Mit 6:1 (3:0) siegte der Tabellenführer der Gruppenliga in Büttelborn und profitierte zudem noch von der Niederlage von Verfolger VfR Groß-Gerau im Spitzenspiel gegen die U23 von Rot-Weiß Walldorf. Sieben Punkte Vorsprung haben die Darmstädter nun zum Abschluss der Hinrunde auf die Walldorfer. Schon in der dritten Spielminute traf die vermeintlich internationale Profitruppe aus Darmstadt zum ersten Mal, die von Ex-Lilien-Akteur Elton da Costa trainiert wird. Nicht wirklich eine Chance hatte die SKV Büttelborn über die gesamte Spielzeit gesehen, auch wenn das Ergebnis durchaus freundlicher hätte aussehen können. „Es hätte nicht so hoch ausgehen müssen. Wenn wir in den Zweikämpfen etwas giftiger gewesen wären und dem Gegner nicht so viel Platz gelassen hätten. Aber wir hätten uns auch nicht beschweren können, wenn es 5:10 ausgegangen wäre. Gegen so eine Profitruppe darf man so nicht auftreten“, sagte Uli Rein vom SKV-Spielausschuss. Zumindest ein Ehrentreffer gelang den Gastgebern in der 78. Minute. Fynn Schek verwandelte den Foulelfmeter, nachdem Lukas Dilling im Strafraum gefoult worden war.