Gruppenligist VfL Biedenkopf verpflichtet Toptalent

Teaser GL GI/MR: +++ Der 17-jährige Erwin Seibel aus Wiesenbach kickt seit der C-Jugend in den Verbandsligateams des VfB Marburg und trainiert schon vor seinem Wechsel bei den VfL-Senioren mit +++

von Redaktion · Heute, 18:48 Uhr · 0 Leser
Erwin Seibel ist für die Präsentation seines künftigen Vereins schon mal in das Trikot des VfL Biedenkopf geschlüpft. © Anna Gerlach/VfL Biedenkopf
Erwin Seibel ist für die Präsentation seines künftigen Vereins schon mal in das Trikot des VfL Biedenkopf geschlüpft. © Anna Gerlach/VfL Biedenkopf

Biedenkopf. Fußball-Gruppenligist VfL Biedenkopf sichert sich für die neue Saison die Dienste von Youngster Erwin Seibel. Der 17-jährige Offensivspieler aus Wiesenbach kickt seit der C-Jugend in den Verbandsligateams des VfB Marburg. Bereits im Vorfeld des Wechsels soll Seibel mit den Biedenkopfer Senioren trainieren. „Um sich frühzeitig an Tempo und Anforderungen im Seniorenbereich zu gewöhnen und gegebenenfalls fit für die Verbandsliga zu sein”, blickt der VfL in den sozialen Medien nach vorn.

Den kompletten Bericht lest ihr bei unserem Kooperationspartner mittelhessen.de (PLUS-Inhalt) unter diesem Link.