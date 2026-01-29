Gruppenligist VfL Biedenkopf verpflichtet Toptalent

Erwin Seibel ist für die Präsentation seines künftigen Vereins schon mal in das Trikot des VfL Biedenkopf geschlüpft. © Anna Gerlach/VfL Biedenkopf

Biedenkopf. Fußball-Gruppenligist VfL Biedenkopf sichert sich für die neue Saison die Dienste von Youngster Erwin Seibel. Der 17-jährige Offensivspieler aus Wiesenbach kickt seit der C-Jugend in den Verbandsligateams des VfB Marburg. Bereits im Vorfeld des Wechsels soll Seibel mit den Biedenkopfer Senioren trainieren. „Um sich frühzeitig an Tempo und Anforderungen im Seniorenbereich zu gewöhnen und gegebenenfalls fit für die Verbandsliga zu sein”, blickt der VfL in den sozialen Medien nach vorn.