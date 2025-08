Gruppenligist SG Eschenburg jubelt über Last-Minute-Sieg

Wetzlar. Die SG Eschenburg ist mit einem glücklichen Heimerfolg in die neue Saison in der Fußball-Gruppenliga Gießen/Marburg gestartet. Noch bis zur 93. Minute stand es gegen die TSG Wieseck 1:1-unentschieden, dann gelang aber doch noch der Siegtreffer. Zu einer regelrechten Farce wurde das erste Heimspiel des FC Burgsolms in der neuen Spielklasse. Der Verbandsliga-Absteiger unterlag der ebenfalls aus dieser Spieklasse abgestiegenen SG Kinzenbach auf eigenem Geläuf mit 0:3.