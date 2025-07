Gruppenligist FSV Schröck ist eine Wundertüte

Marburg-Schröck. Der FSV Schröck ist die derzeit am schwersten einzuschätzende Mannschaft der Fußball-Gruppenliga. Was etliche Gründe hat. Nicht kontrollierbare Faktoren, wie etwa Verletzungspech. Berechenbare Umstände, wie grundsätzliches Engagement zur individuellen Verbesserung und Trainingseifer. Allerdings auch hausgemachte Gründe, was die interne Kommunikation betrifft.