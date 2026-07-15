Gruppenligist FC Fürth will um den Aufstieg mitspielen

Was geht besser? Die Konstanz. Vor allem nach Rückständen tat sich der FC zudem ungemein schwer. "Wir müssen mehr Mentalität auf den Platz bringen, um Spiele zu drehen", sagt Knapp. "Die Spieler müssen die letzten Prozent aus sich herausholen." Auch die Absicherung bei Ballverlusten "müssen wir in den Griff bekommen", sagt der Sportdirektor. "Und unter Druck müssen wir uns schnell auf unsere Stärken besinnen."

Wer kommt? Florian Butscher und Fabian Marx werden den FC Fürth qualitativ ein großes Stück nach vorne bringen. Nils Eckstein hat mit dem SV Unter-Flockenbach schon in der Hessenliga gespielt und hebt das Niveau bei den Roten. Kim Naas ist pfeilschnell und wird Abgang Jan Gebhardt in der FC-Offensive ersetzen. "Wir wollen den Konkurrenzkampf in der Mannschaft fördern und das Potenzial ist auch noch nicht ganz ausgeschöpft", sagt Knapp. Dirk Zeume ist neuer Torwarttrainer, Sporttherapeut Kai Otto wird sich unter anderem um die Athletik kümmern, um Verletzungen vorzubeugen. Teammanager Özgün Karci soll Verbindungsmann zwischen Mannschaft und Verein sein, und das Team während der Saison betreuen. "Özgün hat zudem ein großes Netzwerk und viel Kompetenz", sagt Sportdirektor Knapp.

Wer geht? Jan Gebhardt hat seine erfolgreiche Laufbahn beendet. "Jan war gerade zum Ende der Runde auf dem besten Weg, voll integriert zu werden", sagt Knapp. Gebhardt lieferte Top-Leistungen ab, und hat die Mannschaft stabilisiert. "Jan ist ein großer Fußballer, ein akribischer und disziplinierter Spieler – ein Vorbild", sagt der FC-Sportdirektor. "Er wird uns fehlen."

Was geht? "Es werden diesmal wohl mehr Mannschaften um den Aufstieg spielen und die Runde wird qualitativ auch besser werden", mutmaßt Knapp. "Fünf bis sechs Teams haben das Potenzial, oben mitzuspielen." Der FC Fürth könnte eines dieser Teams sein, wenn es der Ripperger-Elf gelingt, ihr Potenzial von Anfang an auszuschöpfen. "Wir müssen unsere Hausaufgaben machen", sagt Knapp.

Wie sieht es bei der zweiten Mannschaft des FC Fürth aus?