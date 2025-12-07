 2025-12-03T05:51:34.672Z

Ligabericht
Jonas Kram (r.) vom Fußball-Gruppenligisten FC Burgsolms kommt zum Schuss, Tim Schäfer vom FSV Schröck hält sich zurück. © Jenniver Röczey
Jonas Kram (r.) vom Fußball-Gruppenligisten FC Burgsolms kommt zum Schuss, Tim Schäfer vom FSV Schröck hält sich zurück. © Jenniver Röczey

Gruppenligist FC Burgsolms feiert den nächsten Kantersieg

Teaser GL GI/MR: +++ Für die Fußballer des FC Burgsolms ist es fast schade, dass nun Winterpause ist. Erneut zeigt sich das Team torhungrig. Schwere Zeiten brechen dagegen für die SG Waldsolms an +++

Verlinkte Inhalte

GL Gießen/Marburg
FC Burgsolms
Ederbergland II
VfB Wetter
FSV Schröck

Wetzlar. Die letzten Partien vor der Winterpause in der Fußball-Gruppenliga sind über die Bühne gebracht – und dabei ging es zum Teil sehr torreich zu. Wie bereits am Dienstagabend gegen den FC Ederbergland II (6:0) machte es der FC Burgsolms (7.) am Sonnabend auch gegen den FSV Schröck (11.) deutlich und triumphierte zum Nikolaustag und gewann mit 5:0. Parallel ging die SG Waldsolms (13.) im wichtigen „Sechs-Punkte-Spiel“ am Rand der Abstiegszone gegen den FC Ederbergland II (14.) mit 1:5 unter. Am Sonntag setzte es dann noch eine bittere Last-Minute-Pleite (1:2) für den VfB Wetter (15.) gegen Türk Ata Spor Wetzlar (8.).

Den kompletten Bericht lest ihr bei unserem Kooperationspartner mittelhessen.de (PLUS-Inhalt) unter diesem Link.

Aufrufe: 07.12.2025, 20:58 Uhr
RedaktionAutor