Gruppenligist FC Burgsolms feiert den nächsten Kantersieg

Wetzlar. Die letzten Partien vor der Winterpause in der Fußball-Gruppenliga sind über die Bühne gebracht – und dabei ging es zum Teil sehr torreich zu. Wie bereits am Dienstagabend gegen den FC Ederbergland II (6:0) machte es der FC Burgsolms (7.) am Sonnabend auch gegen den FSV Schröck (11.) deutlich und triumphierte zum Nikolaustag und gewann mit 5:0. Parallel ging die SG Waldsolms (13.) im wichtigen „Sechs-Punkte-Spiel“ am Rand der Abstiegszone gegen den FC Ederbergland II (14.) mit 1:5 unter. Am Sonntag setzte es dann noch eine bittere Last-Minute-Pleite (1:2) für den VfB Wetter (15.) gegen Türk Ata Spor Wetzlar (8.).