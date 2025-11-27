 2025-11-24T08:38:42.177Z

Ligavorschau
Biedenkopfs Maximilian Muth (M., hier gegen die Leuseler Jannis Lerch und Lukas Ruppel) könnte nach langer Ausfallzeit am Sonntag wieder zum Kader des VfL stoßen. © Lars Hinter
Gruppenliga: Zwei Rückkehrer verstärken Biedenkopf

Teaser GL GI/MR: +++ Der VfL Biedenkopf will in der Fußball-Gruppenliga möglichst weit oben überwintern. Im Heimspiel gegen Waldgirmes II könnten zwei Rückkehrer den Kader verstärken +++

Biedenkopf. In einer komfortablen Position befindet sich Fußball-Gruppenligist VfL Biedenkopf. Finden die beiden noch ausstehenden Partien vor der Winterpause statt, dann hat es der Rangdritte beginnend mit dem Heimspiel am Sonntag (14.30 Uhr) gegen den SC Waldgirmes selbst in der Hand, an Weihnachten unter den ersten drei Teams der Tabelle zu stehen.

Den kompletten Bericht lest ihr bei unserem Kooperationspartner mittelhessen.de (PLUS-Inhalt) unter diesem Link.

