Gruppenliga: Zwei Rückkehrer verstärken Biedenkopf

Biedenkopf. In einer komfortablen Position befindet sich Fußball-Gruppenligist VfL Biedenkopf. Finden die beiden noch ausstehenden Partien vor der Winterpause statt, dann hat es der Rangdritte beginnend mit dem Heimspiel am Sonntag (14.30 Uhr) gegen den SC Waldgirmes selbst in der Hand, an Weihnachten unter den ersten drei Teams der Tabelle zu stehen.