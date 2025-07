Gruppenliga: Zwei Ex-Hessenligisten unter den Neuen

Darmstadt . Da hat sich was einiges getan: Ein Drittel der 18 Teams in der Gruppenliga ist neu. Abgestiegen aus der Verbandsliga Süd sind Viktoria Griesheim und die TS Ober-Roden, als Aufsteiger konnte Klassenleiter Hartmut Schwöbel (Michelstadt) bei der Sitzung der Vereine Gastgeber TSV Altheim, FC Fürth, VfB Ginsheim – neben Griesheim ein weiterer früherer Hessenligist – und den TSV Seckmauern begrüßen. Nicht mehr dabei sind Meister SG Langstadt/Babenhausen sowie die Absteiger TSV Höchst, SKG Bickenbach, SV Hahn, SG Modau und Eintracht Wald-Michelbach.

Schwöbel bedankte sich für die gute Zusammenarbeit in der vergangenen Runde, kritisierte aber, dass in 41 Fällen nicht innerhalb der ersten Stunde nach Spielende das Ergebnis bei „fussball.de“ gemeldet wurde. Der Klassenleiter teilte auch mit, dass künftig ein freiwilliger Abstieg, der bis zum 15. Mai der Saison erklärt werden muss, wie ein sportlicher Abstieg gewertet und nicht, wie bislang, zusätzlich zur Anzahl der sportlichen Absteiger angerechnet wird.

Auch die Schiedsrichter, vertreten durch Sven Willmann (Altheim) und Peter Unsleber (Reinheim) berichteten über eine ruhige Runde, obwohl drei Spielabbrüche zu verzeichnen waren. In einem Fall erfolgte dies wegen eines Unwetters, in den beiden anderen Fällen erfolgte der Abbruch unberechtigt. Einmal durch die regelwidrige Anwendung des Stopp-Konzeptes durch den Schiedsrichter. Einmal hatte sich ein Assistent verletzt. Da sich kein neutraler Schiedsrichter als Ersatz fand, brach der Unparteiische die Partie ab. Er hätte aber einen nicht-neutralen Zuschauer rekrutieren müssen, der nur für die Anzeige eines Aus-Balles zuständig gewesen wäre.

Einzelrichter Reimund Weber (Mörfelden-Walldorf) konnte überaus zufrieden sein - er hatte noch nie so wenige Urteile (49) zu fällen. Nur in einem Fall kam es zu einer Tätlichkeit, wegen des Einsatzes eines nicht spielberechtigten Spielers zu einer Geldstrafe. Künftig wird eine derartige Verfehlung mit Punktabzug bestraft.

Los geht es in der Gruppenliga, in der es Stand jetzt maximal sechs Absteiger gibt, am ersten August-Wochenende. Teil eins der Saison endet am 30. November, das erste Dezember-Wochenende ist für Nachholspiele reserviert. Im neuen Jahr rollt der Ball ab 1. März wieder. Hinsichtlich der Relegation wurden die Paarungen so ausgelost, dass der Vertreter der Kreisoberliga Dieburg/Odenwald gegen den Vertreter der Gruppenliga spielt. Daneben trifft der Zweite der Kreisoberliga Bergstraße auf den Zweiten der Klasse Darmstadt/Groß-Gerau. Auf Vorschlag von Schwöbel wurde das Eintrittsgeld auf fünf Euro für alle erhöht.

Erster Spieltag, Freitag, 1. August: SV Münster – VfB Ginsheim (19.30 Uhr); Samstag, 2. August: SG Wald-Michelsbach – TSV Seckmauern (16.00); Sonntag, 3. August: TSV Auerbach – SV Fürth, TS Ober-Roden – VfR Fehlheim, SV 07 Geinsheim – TSV Altheim, FSG Riedrode – Viktoria Griesheim (alle 15.00), SKV Büttelborn – FC 07 Bensheim, FC Alsbach – Dersim Rüsselsheim (beide 15.30); Mittwoch, 6. August: FC Fürth – SV Groß-Bieberau (20.00).

Zweiter Spieltag, Sonntag, 10. August: FC 07 Bensheim – FSG Riedrode, Viktoria Griesheim – SV Münster, VfB Ginsheim – SV 07 Geinsheim, TSV Altheim – TS Ober-Roden, VfR Fehlheim – SG Wald-Michelbach, TSV Seckmauern – FC Fürth, SV Groß-Bieberau – TSV Auerbach, SV Fürth – FC Alsbach, Dersim Rüsselsheim – SKV Büttelborn (alle 15.00).