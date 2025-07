Gruppenliga: Woher kam die Wende der TSV Auerbach?

Auerbach (maz/ü). Es war vielleicht die größte Überraschung der Saison in der Gruppenliga. Nach zwei Spielzeiten, in denen die TSV Auerbach gegen den Abstieg gekämpft hatte, spielte sie in der vergangenen Saison fast bis zum Schluss um die Aufstiegsrelegation mit.

Was war gut? Viele Spiele zur Eingewöhnung brauchten die TSV-Talente nicht. Vielleicht auch, weil der Konkurrenzkampf durch die vielen Neuzugänge dieses Mal größer war und sich die Spieler so gegenseitig zu Bestleistungen trieben. Vor allem in der Offensive zeigte das Wirkung. In den vergangenen Jahren war die Chancenverwertung das größte Problem bei der TSV. In der zurückliegenden Saison war die Auerbacher Offensive allerdings die drittbeste der Liga. 95 Tore aus 34 Spielen sind ein Beleg dafür. Auch die Art und Weise, wie die Rot-Weißen zu den Toren kamen – die meisten erzielten sie aus dem Spiel heraus –, spricht dafür, dass die Mannschaft eingespielter war denn je.

Was geht besser? Fast alles lief nach Plan. Nur die Gelb-Roten Karten gegen die FSG Riedrode (1:2) und die SKV Büttelborn (2:3) waren wohl vermeidbar und könnten Punkte gekostet haben. Positiv ist jedoch hervorzuheben, dass die TSV dafür kaum einem Zweikampf aus dem Weg ging, auch wenn manche Spieler bisweilen zu viel wollten.

Wer kommt? Der Konkurrenzkampf wird weiter hoch sein. So hat Neuzugang Mick Arnold für den SV St. Stephan bereits in der A-Jugend-Hessenliga gespielt. Optimistisch stimmt auch der Blick auf die nächsten Jahre. Denn die Nachwuchsabteilung der TSV, der Juniorenförderverein Bensheim/Auerbach, gehört zu den erfolgreichsten in der Region. Die C-Jugend ist in der vergangenen Spielzeit in die Hessenliga aufgestiegen. Die Saison sei „Leverkusen-like“ gewesen, sagte der Trainer und ehemalige Bundesligaspieler Hanno Balitsch.

Etablieren ist das Hauptziel der Auerbacher

Was geht? „Es wäre natürlich schön, wenn wir die super Runde wiederholen könnten“, sagt Aiad Al-Jumaili, schränkt aber ein: „Wir wissen, dass das extrem schwer wird. Am wichtigsten ist, dass wir uns Stück für Stück in der Liga etablieren.“ Druck wird die Mannschaft also keinen spüren.

Zugänge: Mick Arnold (SV St. Stephan), Terry Grossklos (Hellas Darmstadt), Dominic Herbig (Wormatia Worms), Enes Gören, Vincent Hilgert (beide TSG Weinheim), Mustafa Hami, Emirhan Yalcin (beide zweite Mannschaft), Alexander Ittermann (Viktoria Griesheim), Lennart Lindhorst (eigene Jugend), Nick Walter (ASC Neuenheim).

Abgänge: Jesse Dorval (Karriereende), Max Hohnhäuser, Mika Kunert, Elias Söder (alle SC Olympia Lorsch), Adrian Hofmann (VfR Groß-Gerau), Nico Jäger (Wormatia Worms), Basil Köhler (FC 07 Bensheim), Yannik Parkes (USA).

Trainerteam: Giuliano Tondo (geht in seine fünfte Saison), Deniz Dogan (Co-Trainer), Alex Kunzelmann (Torwarttrainer), Aiad Al-Jumaili (Sportlicher Leiter). – Ziel: einstelliger Tabellenplatz. – Favoriten: VfR Fehlheim, FC Fürth, VfB Ginsheim, TS Ober-Roden.