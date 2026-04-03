Gruppenliga: Wildes Finale im Derby in Münster Der SV Münster schien in der Gruppenliga auf bestem Weg gegen den TSV Altheim zu gewinnen. Doch der Nachbar kam noch zum späten Ausgleich +++ Lage für FC Alsbach immer kritischer +++ Viktoria Griesheim siegt klar von Michael Sobota · 03.04.2026, 15:30 Uhr · 0 Leser

Packendes Derby: Der SV Münster (rechts Anas Hamed) musste sich in der Fußball-Gruppenliga im Nachbarschaftsduell trotz 2:0-Führung mit einem Remis begnügen. Denn der TSV Altheim (links Hendrik Makolli) kam in der wilden Schlussphase mit drei Platzverweisen noch zum Ausgleich. Foto: Joaquim Ferreira

Münster. In der Gruppenliga Darmstadt endete das Derby zwischen dem SV Münster und dem TSV Altheim trotz einer 2:0 Führung der Gastgeber mit einem Remis. Düster sieht es für den FC Alsbach aus, der das Abstiegsduell beim FC 07 Bensheim mit 0:2 verloren hat. Dagegen feierte Viktoria Griesheim einen klaren 6:0-Heimsieg gegen Schlusslicht SKV Büttelborn.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von Echo Online. Do., 02.04.2026, 19:00 Uhr SV 1919 Münster SV Münster TSV Altheim TSV Altheim 2 2 Abpfiff Es war das erwartet emotionsgeladene Derby, in dessen hektischer Schlussphase es drei Platzverweise gab. Die erste Halbzeit sah Altheims Trainer Adis Ahmetovic seine Mannschaft im Vorteil: „Von Münster war nicht viel zu sehen und wir hatten eigentlich drei gute Chancen, um in Führung zu gehen. Das 1:0 für Münster kam quasi aus dem Nichts“. Es war eine Vorlage von Tareq Hamed, die Anas Hamed im Strafraum erreichte und von diesem in der Nachspielzeit der ersten Spielhälfte zum Führungstreffer der Gastgeber genutzt wurde.

ZUM RE-LIVE BEIM ECHO Nach dem Seitenwechsel war es Abdelaziz Hamed (50.), der für Münster auf 2:0 erhöhte. Im weiteren Spielverlauf wurde der SVM dominant und erspielte sich eine Reihe von Tormöglichkeiten. Doch man verpasste es, mit einem dritten Tor alles klar zu machen. In der von Ruppigkeiten beider Teams geprägten Schlussphase musste zunächst Altheims Sandikici (84.) mit Gelb-Rot vom Platz. Danach wechselte Altheims Trainer Sinan Kaplan ein, der kurz darauf den überraschenden Anschluss (87.) erzielte. Münster geriet nun in Unordnung und kassierte mit dem Kopfball von Kaplan (89.) sogar noch den Ausgleich. Danach hatte der Schiedsrichter Mühe, das Spiel im Griff zu behalten. Da halfen aus seiner Sicht dann nur mehr Platzverweise, um die Gemüter abzukühlen. Saoudi (90.+2) traf es mit Gelb-Rot auf Altheimer Seite, bei Münster musste Niederhaus (90.+4) sogar mit Rot vom Platz. Wie beim 1:1 im Hinspiel in Altheim gab es auch diesmal keinen Derbysieger, obwohl Münster seine Führung hätte zu einem klaren Heimerfolg ausbauen müssen. SVM-Trainer Naser Selmanaj war daher angefressen: „Wir müssen ein drittes und viertes Tor machen. Und in der Schlussphase haben wir es in der Hand, das Ergebnis zu verwalten. Stattdessen lassen wir uns zweimal auskontern“.

War es das für Alsbach in der Gruppenliga? Jedenfalls hat sich nach dieser Niederlage die Lage für den FCA weiter verschlechtert, während Bensheim neue Hoffnung im Abstiegskampf hat. Von Beginn an stand die Gästeabwehr unter starkem Druck, weil Bensheim mit Macht auf ein schnelles Tor drängte. Hechler hatte für die Gastgeber die Führung ebenso auf dem Fuß wie Budimir, der im Eins gegen Eins an FCA-Schlussmann Bonias scheiterte. Erst nach einer halben Stunde kamen die Gäste zu ihrer ersten Tormöglichkeit, als Lohmann nach einer Flanke von Crößmann per Kopf an Bensheim Torwart Kurz scheiterte. Insgesamt war es aber zu wenig, was vom FCA kam, und folgerichtig erzielte Köhler (44.) die Bensheimer Führung. Nach der Pause blieb Bensheim weiterhin druckvoll. Erst nach einer guten Stunde wurde Alsbach mutiger und konsequenter in seinen Aktionen. Crößmanns Schuss wurde von einem Bensheimer geblockt, auf der Gegenseite rettete Bonias einen Schuss von Köhler zur Ecke. In den letzten Minuten setzte Alsbach alles auf eine Karte. Ein Konter, den Budimir (90.+2) erfolgreich abschloss, besiegelte aber die nächste FCA-Niederlage.