Gruppenliga: Wiesbadener Stadtliga mit möglichen sechs Absteigern

Der ehemalige Regionalliga- und Hessenliga-Keeper Denis Wieszolek absolvierte bereits sein erstes Testspiel im Trikot des SV Wiesbaden. – Foto: Pia Pfeifer

Wiesbaden. Fünf Absteiger – das war in der Fußball-Gruppenliga das jährliche Schreckgespenst. Schlimmer geht nimmer? Keineswegs. Denn in der neuen Konstellation mit 18 Vereinen läuft es in der Saison 2026/27 auf sechs Teams hinaus, die den Schmelztiegel der Kreise Wiesbaden, Rheingau-Taunus, Main-Taunus und Limburg-Weilburg verlassen müssen. Ein Drittel muss Tschüss sagen, das verspricht mehr denn je eine heiße Saison in einer Liga, in der die Wiesbadener Traditionsclubs SG Germania und SVW nun plötzlich Derby-Kontrahenten sind. Wobei der Aufstieg der Waldsträßer wohl weniger überrascht als der Abstieg des Sportvereins. Überhaupt wird die Klasse ein bisschen zur Wiesbadener Stadtliga.

Alle Transfers und Saisonziele der Teams aus Wiesbaden und Rheingau-Taunus findet ihr im plus-Artikel des Wiesbadener Kurier.