Gruppenliga: Wie reagieren die beiden 1:6-Verlierer?

Die SG Wald-Michelbach (hier in den weißen Trikots gegen Bensheim) kassierte zuletzt in Seckmauern eine heftige Abreibung. – Foto: Daniel Nischwitz - Archiv

Bergstraße. In der -Gruppenliga steigen am Sonntag zwei Derbys. Der FC 07 Bensheim erwartet die FSG Riedrode, der VfR Fehlheim die SG Wald-Michelbach.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von Echo Online. So., 10.08.2025, 15:00 Uhr FC 1907 Bensheim FC 07 Bensh. FSG Riedrode FSG Riedrode 15:00 PUSH Die Spiele gegen die FSG sind fast zur Tradition geworden. Insgesamt 13 mal sind sich die beiden Vereine in den vergangenen sechs Jahren begegnet. Acht Spiele hat Riedrode gewonnen, drei der FC 07. Doch Statistiken haben vor Derbys kaum Aussagekraft.

Seyfried muss gegen seinen Ex-Verein Riedrode passen Erst recht in diesem Jahr, wo der FC 07 mit Timo Seyfried einen Spieler von Riedrode abgeworben hat. Viel helfen wird der 28 Jahre alte Neuzugang seiner Mannschaft allerdings nicht. Seyfried fehlt am Sonntag, ebenso wie sieben weitere Spieler. Trainer Peter Brandenburger klang daher angesichts mancher Urlaubsfreuden seiner Spieler in dieser Woche nicht euphorisch, zumal die Leistung beim 1:1-Unentschieden in Büttelborn ausbaufähig war. „Im ersten Spiel will niemand Fehler machen. Da geht nicht jeder voll ins Risiko“, erläutert der 53 Jahre alte A-Lizenz-Inhaber.

Beim Gast ist Rojhat Akcan aus dem Urlaub zurück, Nils Schwaier, Kevin Siegler, Marcel Mlynek und Mario Basyouni haben sich indes in denselben verabschiedet, womit die Personalsituation etwas angespannt ist. Schlüsselspieler Christian Telch ist zudem am Sprunggelenk verletzt. „Jetzt bekommt auch die zweite Garde ihre Chance“, sagt Thorsten Göck, Sportlicher Leiter der FSG: „Wir haben gut trainiert, die Jungs sind hungrig, und wir wollen dem Dreier gegen Griesheim jetzt noch mehr Wert verleihen.“

So., 10.08.2025, 17:00 Uhr SV Fürth SV Fürth FC Alsbach FC Alsbach 17:00 PUSH

SVF-Trainer Jochen Ingelmann kann durchatmen, denn ein Großteil seiner Spieler ist zurück aus dem Urlaub. Patrick Geissinger, Leon Weise, Nicolas Böhmer, Jure Vucic und Nico Schumacher werden gegen Alsbach auch spielen. „Wir stellen jetzt eine echte erste Mannschaft“, sagt der SVF-Coach angesichts der Tatsache, dass er vor Wochenfrist bei der TSV Auerbach vielfach auf U19-Spieler hatte setzen müssen. „Wir lassen uns vom 1:6 denn auch nicht verunsichern“, sagt Ingelmann. Und gegen Alsbach erwarten die Odenwälder einen Gegner auf Augenhöhe, einen, den der SV in dieser Saison hinter sich lassen will. „Aber wir dürfen nicht vergessen, dass wir in der letzten Saison zweimal gegen Alsbach verloren haben“, sagt Ingelmann: „Es ist unangenehm, gegen Alsbach zu spielen.“

Trainer Sebastian Lindner möchte den Gast nicht an der Tatsache messen, dass er in ihrem ersten Saisonspiel dem TSV Seckmauern mit 1:6 unterlag. „Die SG war in der vergangenen Runde zu Hause eine Macht. Der erste Spieltag hat aus Gründen wie Urlauben, Trainingsrückständen und Verletzungen keine echte Aussagekraft“, sagt der Fehlheimer Trainer, der mit einem Gegner rechnet, der etwas gutmachen möchte. Tuan Stefanov ist Gelb-Rot-gesperrt, Cameron Royoy sowie Kenan Buzyer befinden sich im Urlaub. „Aktuell habe ich 13 einsatzfähige Spieler. Da auch unsere Reserve personell geschwächt ist, wird sich vieles wohl erst am Sonntag vor dem Anpfiff entscheiden“, so Lindner. „Wir sind körperlich noch nicht auf dem Level, um in der Gruppenliga zu bestehen“, sah SGW-Abteilungsleiter Dimitri Loenko nach dem 1:6 gegen Seckmauern fehlende Fitness als ein Grund für die Heimschlappe. „Wir haben nicht alles reingeworfen“, sagte Loenko auch mit Blick auf zahlreiche Abspielfehler und diverser Abstimmungsprobleme. Gegen Fehlheim wollen die Überwälder jetzt vor allem wieder mehr Biss offenbaren. Es läuft auf einen Zweikampf im Auerbacher Tor hinaus