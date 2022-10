Der FCA muss überzeugen. – Foto: Andreas Rothermel

Gruppenliga: Wegweisendes Spiel für den FC Alsbach FC muss zum FC 07 Bensheim, der ähnliche Probleme hat+++Langstadt ist Favorit

Südhessen . In der Gruppenliga ist der FC Alsbach am Sonntag im Bergstraßen-Derby beim FC 07 Bensheim gefordert. Nach dem 4:0 über den TSV Höchst herrscht in Alsbach Aufbruchstimmung.

Schweres Spiel vor der Brust Man trifft auf eine Bensheimer Elf, die zuletzt bei Spitzenreiter FCA Darmstadt verloren hat und die den Erwartungen bislang nicht entsprechen konnte. Davon zeugen bislang fünf Niederlagen.

Allerdings hat Alsbach sogar schon sechs Niederlagen kassiert und hinkt gleichfalls den eigenen Ansprüchen hinterher. Für beide Teams ist die Begegnung also ein Signal, in welche Richtung das Pendel ausschlagen wird. Der Verlierer wird demnächst erst einmal wohl kleinere Brötchen backen müssen. Anstoß ist am Sonntag um 15.30 Uhr.

SG Favorit gegen TSV Die SG Langstadt/Babenhausen empfängt derweil Aufsteiger TSV Auerbach.