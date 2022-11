Gruppenliga: Wegweisendes Duell in Wörsdorf TSG und Bierstadt um Big Points für den Liga-Verbleib +++ Marzban zunächst weiter Trainer

Region . Einmal in den Negativstrudel geraten, erfordert es einen gigantischen Kraftakt, um wieder in die Erfolgsspur zu kommen. In der Gruppenliga können die TSG Wörsdorf (Sechstletzter mit 20 Punkten) und der Viertletzte FC Bierstadt davon ein Lied singen. Beide Teams wurden vor der Runde eher als Kandidaten für Plätze in der oberen Tabellenhälfte gehandelt, jetzt müssen sie den Absturz in die Kreisoberliga fürchten. In Wörsdorf ist zudem noch die Frage zu klären, ob Interimstrainer Ali Marzban jahresübergreifend weitermacht oder der etatmäßige Coach Kurt Heil, der aus triftigen persönlichen Gründen seit geraumer Zeit fehlt, 2023 zurückkehrt. „Ali Marzban bleibt auf jeden Fall bis zur Winterpause unser Trainer. Wie es dann im Winter weitergeht, steht in den Sternen. Doch das ist im Moment noch unser eher kleinstes Problem“, sagt Abteilungsleiter Jupp Dietz mit Blick auf die 1:4-Pleite beim bisherigen Letzten Germania Schwanheim. Dort hätten vier angeschlagene Akteure notgedrungen in der Startelf begonnen, verweist Dietz auf die extreme personelle Lage nach nunmehr fünf Niederlagen am Stück.