Gruppenliga: Was Groß-Bieberau Hoffnung macht

Gross-Bieberau. Das von Co-Kommentator Florian Bauer, einst Handball-Spieler und Trainer der HSG Bieberau-Modau und heute Reha-Coach bei den Fußballern des SV Darmstadt 98, prognostizierte 5:2 für Gruppenligist SV Groß-Bieberau wurde es nicht - und doch sahen die 300 Zuschauer auf dem Sportplatz am Sepp-Herberger-Weg und diejenigen, die die Partie im Livestream auf Echo Online verfolgten , ein torreiches Derby gegen die SG Modau. „Für die Nerven war es etwas anstrengend“, bilanzierte SVG-Coach Manuel Santiago daher nach dem 3:3 mit einem Lachen.

Zurecht stellte der langjährige Groß-Bieberauer Trainer fest, dass sein Team die fußballerisch bessere Mannschaft gewesen war. Auf der anderen Seite lag sein Team jedes Mal zurück. Erst brachte Feta Suljic (15.) die Gäste in Führung, später waren es Alessandro Ali (51.) und der eingewechselte Henri Lisowski nach schönem Solo (81.). Doch das Santiago-Team kam jeweils zurück. Sven Halbig (26.), Felix Termeer (76.) und Lukas Fritsche (88.) glichen jeweils aus. „Ein positives Attribut für die Mannschaft“, lobte Santiago die Moral seiner Truppe.

Trotz des späten Ausgleichs sei die „allgemeine Stimmung etwas geknickt“ gewesen, verriet Groß-Bieberaus Kapitän Noel Huber nach dem Spiel am Echo-Mikro. „Weil wir mehr vom Spiel hatten, und wenn wir den einen oder anderen Konter besser ausspielen, ist vielleicht mehr drin.“ Und doch sei es ein „wichtiger Punkt“, waren sich Kapitän und Trainer einig. „Es war ein Sechs-Punkte-Spiel. Und so bleiben wir, wo wir sind“, meinte Huber.

Gegen Dersim Rüsselsheim soll auch gepunktet werden

Nämlich vor den Gästen aus Modau, denen man, so der allgemeine Tenor, bestenfalls den gemeinsamen Verbleib in der Gruppenliga wünscht. „Erstmal haben wir Ostern, dann schauen wir, dass wir gegen Dersim Rüsselsheim alles in die Waagschale werfen und wir weiter dran bleiben“, schaute Kapitän Huber schon voraus.

Und dabei können die Groß-Bieberauer auch wieder auf Mittelfeld-Antreiber Alex Silva Mendes („das Herz der Mannschaft“/O-Ton Santiago) bauen, der gegen die Modauer nach einem Syndesmosebandriss ein überraschendes Comeback in der Schlussphase feierte.