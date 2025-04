Gruppenliga: Wantischek watscht den FC 07 Bensheim ab

Enges Derby: Der FC Alsbach gewinnt gegen den FC 07 Bensheim mit 3:2. – Foto: Daniel Nischwitz (Archiv)

Bergstraße. Der VfR Fehlheim steht in der Gruppenliga auf dem zweiten Tabellenplatz. Sie profitierten von einem Ausrutscher des FC 07 Bensheim. Diesen Rang, der die Teilnahme an der Aufstiegs-Relegationsrunde bedeutet, hatten sich die Schützlinge von Sebastian Lindner in der Winterpause zum Ziel gesetzt. Mit dem Unentschieden hat es die TSV Auerbach verpasst, ebenfalls am FC 07 vorbeizuziehen.

So., 06.04.2025, 13:00 Uhr FC Alsbach FC Alsbach FC 1907 Bensheim FC 07 Bensh. 3 2 Spieltext FC Alsbach - FC 07 Bensh.

FC Alsbach – FC 07 Bensheim 3:2 (1:1). Es war das erwartet enge Derby, das zudem in der letzten Spielminute entschieden wurde. Zwar hatte der FC Alsbach Glück, dass ein Distanzschuss vom Pfosten Yanis Wanitschek vor die Füße prallte, allerdings sprach Bensheims Trainer Peter Brandenburger von einer „völlig verdienten Niederlage“ seiner Mannschaft. Besonders nach der 2:1-Führung agierten die Gäste „plan- und ideenlos. Das war fast die ganze zweite Halbzeit nur noch ein müdes Gekicke“, sagte ein enttäuschter Brandenburger. „Ich hatte zu keinem Zeitpunkt das Gefühl, dass wir noch um den Aufstieg spielen.“ Beim FC Alsbach merkte man hingegen, dass es noch um etwas geht: nämlich um den Klassenerhalt. Da änderte der Ballbesitzfußball des FC 07 nicht viel, denn die Gastgeber hatten den Fokus auf eine kompakte Defensive gelegt. Ein Konzept, das den Grundstein für den Derbysieg legte. Tore: 0:1 Holdschick (8., Foulelfmeter), 1:1 Wanitschek (45.), 1:2 Spengler (53.), 2:2, 3:2 Wanitschek (71., (90.+2). – Schiedsrichter: Kacmaci (Rheingau-Taunus).– Zuschauer: 200. – Bes. Vorkommnis: Rot für Dingeldey (07, 90.) wegen Notbremse. – Beste Spieler: Wanitschek/Dingeldey, Orhan.

SV Fürth – SV 07 Geinsheim 3:0 (1:0). Der überragende SVF-Spieler war Yannick Marx, der alle drei Tore erzielte. SVF-Trainer Jochen Ingelmann kann zurzeit aber durch die Bank weg zufrieden sein mit seinem Team, denn auch die Wechsel sitzen. „Jeder ist voll da, es macht Spaß“, lobte der Coach auch mit Blick auf den Erfolg gegen Geinsheim. Adis Dolicarnin, Nico Schumacher und Leon Weise wurden in der Halbzeit eingewechselt, und plötzlich war umso mehr Betrieb im Spiel. Die erste Halbzeit gehörte indes eher den Gästen, die nach Standards Pfosten und Latte trafen. Doch mit Wiederanpfiff schlug Fürth zurück, nutzte die Räume und agierte mit Bedacht. Und Marx, der seine Stärken in der Rückrunde vor allem über Links ausspielt, war in Torlaune. Ingelmann: „Zu Hause wieder zu Null gespielt – wir bekommen im Moment viel Qualität auf den Platz“ Tore: 1:0, 2:0, 3:0 Marx (20., 54., 55.). – Schiedsrichter: Perna (FC Dietzenbach). – Zuschauer: 250. – Bester SVF-Spieler: Marx.

VfR Fehlheim – TSV Höchst 5:1 (1:1). Die Gastgeber waren eine gute Stunde in Unterzahl, da Torwart Kevin Darmstädter wegen einer Notbremse die Rote Karte sah. In der ersten Halbzeit blieben die Fehlheimer jedoch vieles schuldig. Erst nach dem Platzverweis trafen sie zum 1:0 und legten in der zweiten Halbzeit vier Treffer nach. Nach dem Seitenwechsel und deutlichen Worten von Trainer Lindner in der Pause war der VfR spielbestimmend und zeigte das Gesicht, das der Coach von seinen Kickern erwartet hatte. Tore: 1:0 Gashi (36.), 1:1 Specht (44.), 2:1 Gashi (47.), 1:1 Specht (44.), 3:1, 4:1 Butz (67., 74.), 5:1 Stefanov (83.). – Schiedsrichter: Vukovic (Zeilsheim). – Zuschauer: 80. – Bes. Vorkommnis: Rot für Torwart Darmstädter (32./VfR) wegen Notbremse. – Beste VfR-Spieler: Gashi, Butz, Politakis.

TSV Auerbach – SV Münster 2:2. Die Gastgeber erzielten bereits in der Anfangsphase durch einen Foulelfmeter das 1:0, gaben die Führung dann aber kurz vor der Pause leichtfertig aus der Hand. Ein Fehlpass in der Defensive brachte den Ausgleich für die Gäste. TSV-Trainer Giuliano Tondo sprach gar von einem „gefühlten Eigentor“. In der zweiten Halbzeit schien das Glück zunächst auf der TSV-Seite zu sein, als diese kurz vor Schluss mit ihrer ersten Torchance die Führung erzielte. Doch zwei Minuten später war es erneut die Defensive, die nicht wachsam war. „Wir haben die Flanke nicht gut verteidigt“, sagte ein enttäuschter Tondo, der dennoch von einem „gerechten Unentschieden“ sprach. Tore: 1:0 Hofmann (14./Foulelfmeter), 1:1 Huther (43.), 2:1 Kotek (86.), 2:2 Köllhofer (88.). – Zuschauer: 150. – Schiedsrichter: Grieninger (Wiesbaden). – Beste Spieler: Dorval/geschlossene Leistung.

SG Modau – SG Wald-Michelbach 7:4 (3:3). SGW-Abteilungsleiter Dimitri Loenko sprach von einer desolaten Leistung seiner Mannschaft vor allem im Defensivverbund. Und mit dem Spiel der kämpferischen Gastgeber, die im Ringen um den Klassenerhalt auf ihrem kleinen Kunstrasen vor allem mit langen Bällen operierten, kam die SGW überhaupt nicht zurecht. „Modau hat uns mit ganz einfachen Mitteln ausgehebelt“, ärgerte sich Loenko: „Wir haben zu passiv agiert und eigentlich nur reagiert.“ Die Gäste kassierten drei Gegentore jeweils nach Ballverlust des letzten Mannes. „Wir hätten das Spiel niemals verlieren dürfen“, sagte der Abteilungsleiter. Tore: 1:0 Erdogan (2.), 1:1 Denis Dörsam (6.), 1:2 Fabio Sattler (15.), 2:2 (23.), 3:2 Brinzing (32.), 3:3 Jahn (41.), 4:3 Spengler (55.), 5:3 Brinzing (71.), 6:3 Suljic (75.), 6:4 Fabio Sattler (80.), 7:4 Aslan (90+5.). – Schiedsrichter: Faulhaber (DJK Bad Homburg). – Zuschauer: 150. – Bester SGW-Spieler: Fabio Sattler.