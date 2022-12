Gruppenliga: Walsdorfer wollen Topjahr krönen Warum sich die SVW-Fußballer nach dem Kreisoberligatitel so gut in der Gruppenliga akklimatisiert haben

Idstein. Die Chance, das bislang fantastisch verlaufene Jahr des 100-jährigen Vereinsbestehens in den abschließenden Heimspielen gegen die SG Hoechst (So., 14 Uhr) und am 11. Dezember gegen den Nachbarn TSG Wörsdorf zu krönen, ist groß. Die Fußballer des SV Walsdorf können nach dem Kreisoberliga-Titel quasi ein zweites Wunder vollbringen.