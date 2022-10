Der SV Walsdorf war in Diedenbergen obenauf, siegte mit 5:0. – Foto: rscp

Gruppenliga: Walsdorfer Galatag beendet SGND-Lauf SV schlägt in Gruppenliga Nassau Diedenbergen 5:0 +++ SV Wiesbaden und Türkischer SV mit Siegen gegen Topteams

Region. Der SV Walsdorf setzte das Glanzlicht des Spieltags: Bei dem zuletzt viermal in Folge siegreichen Team von Nassau Diedenbergen schaffte der Aufsteiger ein fantastisches 5:0. Mit Germania Weilbach ist ein weiterer Aufsteiger in der Fußball-Gruppenliga voll im Soll, beim FC Bierstadt siegten die Flörsheimer ungefährdet 3:0 und überraschen weiter mit dem zweiten Tabellenrang. Überraschend auch der 2:1-Erfolg des SV Wiesbaden beim VfB Unterliederbach, der damit die Abstiegsränge verlassen hat. Dort steht als Viertletzter noch der Türkische SV, der sich jedoch beim 4:2 gegen die SG Oberliederbach in starker Form präsentierte und sich nun zügig in sichere Regionen verbessern will.

In der Woche hatte Coach Rene Keutmann noch Licht am Ende des langen Bierstadter Ausfalltunnels gesehen: Nun sah er sich nach den Corona-Ausfällen von Paul Braig und Justin Heidemann und dem mit Muskelproblemen kurzfristig passenden Renato Pereira wieder im falschen Film: „Weilbach war klar besser und wir konnten uns bei Collin Besier bedanken, dass es nicht zu einem Debakel kam“, fand Bierstadts Christian Schirmer lobende Worte nur für seinen Keeper. Das sah Weilbachs Trainer Stefan Hoitz genauso: „Allein unser Chancenwucher war bei der starken Vorstellung ein Manko“, sah er Marius Damrau in seinem starken Team noch herausragend. Jens Langer war mit seinem Doppelpack der Wegbereiter, scheiterte jedoch allein dreimal im Eins-zu-eins gegen Besier. Nach seinem 3:0 verpasste Pierre Alusse mit einem 30-Meter-Kracher an die Latte ein Tor des Monats. FC Bierstadt: Besier; Köritzer (62. Vormbrock), Mansour Saeed, Bagdatli, Bauschke, Mernberger (75. Milbradt), Beck, Hänsel, Kramer, Keutmann, Gossner. Germania Weilbach: Kara; Zimmermann, Jaquet, Torinomi, Damrau (83. Freund), Alusse, Calosevic, Kling, Winkler (60. Özveren), Langer (71. Paterno), Wuntke. – Tore: 0:1, 0:2 Lange (23., 26.), 0:3 Alusse (56.).

Katerstimmung beim Gastgeber: „Unser schlechtestes Spiel seit Jahren. Wir haben den Gegner zudem unterschätzt, Walsdorf war uns in allen Belangen überlegen“, war es für Jürgen Malter von der SGND nach der zweiten Saisonniederlage ein gebrauchter Tag. Walsdorfs Karl Urban kam dagegen ins Schwärmen: „Wir kamen nie in Bedrängnis und spielten wie aus einem Guss. Die Geschlossenheit bleibt unser großes Plus: Das Spielverständnis im Team ist kaum noch zu toppen.“ Michael Hanzel traf nach einer Ecke per Kopf, nach Herbers Solo-Tor war die Messe schon kurz nach Wiederanpfiff gelesen. Diedenbergens Rui da Silva sah kurz darauf nach einem Frust-Foul zurecht Rot. Walsdorf freute sich zudem, dass Sturmführer Niklas Ernstberger nach langer Torflaute wieder traf. SGND: Wagner; Loeper, Jozic, Friedrich, Grünewald (65. Milicic), Derevenko (65. Proksch), Bentaayate, Raab (70. Hodzic), Aleixo da Silva, Wartusch, Korominas (65. Potlitz). SV Walsdorf: M. Azar; Lehmann, Engering, Ott, T. Azar (63. Zapp), Hanzel, Giordano, Herber (70. Maniera), Ernst, Aslan (65. De Oliveira Neto), Ernstberger. – Tore: 0:1 Hanzel (15.), 0:2 Herber (49.), 0:3 Aslan (59.), 0:4 Ernstberger (80.), 0:5 Ernst (82.).

Rassige Partie mit nicht unverdientem Gästesieg: Zunächst lieferten sich beide Teams auf schwerem Geläuf eher ein Mittelfeldgeplänkel, ehe nach dem Doppelschlag von Saki Nakos gleich nach der Pause die Offensiv-Post bei den Platzherren abging. Mehr als der Anschlusstreffer war jedoch für den VfB nicht drin: Keeper Daniel Luszczyk parierte beim Gast dreimal bei Standards glänzend, hatte dabei auch das Glück des Tüchtigen. „Unsere Viererkette hat sich außerdem zu einem Super-Rückhalt entwickelt und alles wegverteidigt“, wusste Trainer Daniel Löbelt, bei wem er sich bedanken musste. SV Wiesbaden: Luszczyk; Münker, Rashica (84. Hemerat), Yosef, Perez de los Santos (67. Sula), Albayrak (82. Novello di Silvestro), Surlis, Arrahmouni (67. Ruiz Gonzalez), Sanandajizadeh (67. Avdic), Afghanyar, Nakos. – Tore: 0:1, 0:2 Nakos (47., 51.), 1:2 Yesil (63.). Eine Bildergalerie zum Spiel seht ihr hier.

Starke Vorstellung der Türken vom Start weg: Bereits nach einer guten halben Stunde war nach dem zweiten Treffer von Sulayman Jallow der Drops gelutscht. Oberliederbach hatte zwar nach der Pause deutlich mehr Ballbesitz, strahlte aber wenig Torgefahr aus. Mehmet Kirazli sieht bei seinem Team die erhoffte Reaktion auf den Trainerwechsel: „Wir haben damit neue Euphorie geweckt.“ Aus einem überzeugenden Team ragten Necmi Gür als Gestalter, Furkan Karaahmet als linker Verteidiger und Jallow heraus: Der Stürmer nutzte seine Chance ab Spielbeginn und trug gleich zwei Buden bei. „Im Stadtderby beim Sportverein hoffen wir am kommenden Sonntag, dass auch auswärts der Knoten endlich platzt,“ so Kirazli. Türkischer SV: Zeeb; Karaahmet, Battal (55. Uludag), Acar, A. Bektas, Lamsamri, Gür, Raspaglia (25. Khababa), Jallow, Daudi (46. Z. Bektas), Tutkun (64. Nocera). – Tore: 1:0, 3:0 Jallow (3., 34.), 2:0 Lamsamri (23.), 4:0 Khababa (53.), 4:1 Abdi (59.), 4:2 Redai (90.+3).

Spitzenreiter beim Vorletzten: Undankbare Aufgabe für den Tabellenführer. Torlos ging es in die Kabinen, ehe die TuS in Abschnitt zwei den Auswärtssieg klarmachten. Dennis Frank brachte Hornau in Front, ehe Hendrik Sexauer mit einem Doppelpack den Sieg sicherstellte. Hornau nun mit fünf Punkten in Front.

Die SG Hoechst behält im Sechs-Punkte-Spiel die drei Punkte im Stadtpark. Mit dem Sieg zieht die SG an den Eddersheimern wieder vorbei, während die Hessenliga-Reserve auf dem ersten Abstiegsplatz steht.

Nach dem 6:1-Erfolg im Kreispokal gegen Hornau ließen die Okrifteler das nächste Ausrufezeichen folgen. Gleich nach dem Anpfiff brachte Zakaria Amjahid die Rot-Weißen in Front. Tim Flemming traf anschileßend doppelt, außerdem Paul Lutterbüse.