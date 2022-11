Gruppenliga: Walldorf II ist nun erster Verfolger U23-Mannschaft gewinnt Spitzenspiel beim VfR Groß-Gerau +++ Heftige Proteste nach zweitem Treffer

GROSS-GERAU. Torreiche Partien waren bei den Vergleichen des VfR Groß-Gerau und Rot-Weiß Walldorf II in den vergangenen Jahren immer garantiert. So auch dieses Mal. Mit 3:1 (1:0) behielt im Spitzenspiel der Gruppenliga am Ende die U23 von Rot-Weiß Walldorf die Oberhand und ist nun erster Verfolger von Tabellenführer 1. FCA Darmstadt.

Während sich das internationale Team aus Darmstadt bereits einen Vorsprung erarbeitet hat, gibt es dahinter das Fernduell. Mit dem VfR Groß-Gerau und der Reserve von Hessenligist Rot-Weiß Walldorf sind zwei weitere starke Mannschaften in der Verfolgerrolle. Sie stritten nun im direkten Vergleich um den Relegationsplatz in der Abschlusstabelle der Hinrunde.

Mit gleich drei kurzfristigen Ausfällen mussten die Gastgeber aus der Kreisstadt klarkommen, was für die Mannschaft ein herber Schlag war. Doch auch die Akteure aus der zweiten Reihe zeigten ihr Können und so standen sich zwei gleichwertige Mannschaften gegenüber. Es entwickelte sich auch eine offene Partie, allerdings mit leichten Vorteilen für die Gäste. „Man muss neidlos anerkennen, dass diese junge Mannschaft schnell ist und Fußball spielen kann. Wir sind ersatzgeschwächt, ich denke, das merkt man“, erkannte VfR-Präsident Gerhard Schmidt an, nachdem sein Team in der Halbzeit dank des Treffers von Tewen Spamer zur Pause zurücklag.

Walldorf II am Drücker

Weiter mit offenem Visier begegneten sich die Mannschaften, wobei Walldorf erneut mehr Spielanteile hatte. Nach einem Freistoß in den Strafraum stand Can Karakas vollkommen frei und konnte per Kopfball den Ball auf das Tor von Mihret Piskavica bringen. Dieser bekam den Ball nicht ganz zu fassen und faustete ihn wieder aus dem Tor – allerdings erst nachdem dieser die Linie überschritten hatte. Tor entschieden die Unparteiischen, was wütende Proteste des Heimteams zur Folge hatte, die sowohl eine Abseitsposition von Karakas gesehen haben wollten, als auch den Ball nicht hinter der Torlinie wähnten. Doch Schiedsrichter Marcel Reinke ließ sich nicht beirren, zog einmal Gelb wegen Meckerns und ließ den Ball zum Anstoß auf den Mittelpunkt legen.

Can Karakas macht für Rot-Weiss alles klar

Nach einem Doppelwechsel profitierte Groß-Gerau kurzfristig von der veränderten Zuordnung und konnte einen erfolgreichen Angriff starten. Ilias Boutayeb zog im Strafraum stehend ab und erzielte den Anschlusstreffer. Dieser motivierte die Gastgeber, die sich nun mehr zutrauten und auf den Ausgleich drängten. Doch die Gäste aus Walldorf machten in der 80. Minute den Deckel drauf, als erneut Can Karakas nach einer sehenswerten Kombination den Ball aus drei Metern unter die Latte zimmerte.