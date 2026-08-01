Gruppenliga: Vorfreude bei der SG Arheilgen

Darmstadt. Für Viktoria Griesheim steht die zweite Saison in der Gruppenliga an. Die erste Spielzeit nach dem Abstieg aus der Verbandsliga verlief holpriger, als man erwartet hatte. Lange dauerte es, bis der Klassenerhalt absolut sicher war. Am Ende sprang Platz zehn heraus, was den Ansprüchen der Griesheimer nicht genügte.
In dieser Saison soll es nun besser laufen, obwohl die Viktoria hinsichtlich des Kaders Rückschläge hinnehmen muss. „Das Karriereende von Damian Herth, der einen zweiten Kreuzbandriss erlitten hat und der Ausfall von Christoph Haddad, der frühestens im Oktober zur Verfügung stehen wird, haben unsere Zielsetzung verändert. Zunächst war der Aufstieg angepeilt worden. Jetzt müssen wir vorsichtiger sein und haben das Ziel, uns im vorderen Tabellendrittel zu bewegen“, sagt Griesheims Vorsitzender Hans Fuß und bremst die Erwartungen. Herth und Haddad waren vom Verbandsligisten VfR Groß-Gerau zur Viktoria gestoßen. Hinzu kommen noch Nils Beisser und Dominik Schröter (ebenfalls Groß-Gerau) sowie Samuel Andolina von Neu-Verbandsligist VfB Ginsheim.
In der Offensive ist die Verstärkung augenscheinlich, in der Abwehr sieht es nach dem Ausfall von Herth nicht ganz so gut aus. Vergangene Saison kassierte die Viktoria 74 Gegentore und muss sich jetzt besser verteidigen, um vorne mitspielen zu können. Am Samstag (15 Uhr) geht es zum Saisonauftakt gegen Titelkandidat FC Fürth.
Vorfreude auf die Saison herrscht bei Aufsteiger SG Arheilgen. Letztmals 1993 hatte die SGA auf diesem Niveau (Bezirksoberliga) gespielt. Mit Luis Schwalm (FC Alsbach), Alessandro Campanelli (TSG 46 Darmstadt), Felix Hamm und Noel Müller (beide TSG Wixhausen), Noah Fehr (eigene Jugend) und Tim Ströder vom FC Eichenzell (Verbandsliga Nord) hat man sich bei einem Abgang (Nicolas Sperl zur TSG 46) verstärkt.
Arheilgens Sportlicher Leiter Hans Magnus Risberg gibt sich optimistisch: „Es ist viel Vorfreude im Verein spürbar. Wir wollen mutig spielen aber auch in der Abwehr noch stabiler stehen als bislang. Die Mannschaftsteile sind ausgewogen; was uns vielleicht noch gut passen würde, wäre ein Haudegen im Mittelfeld“. Die Vorbereitung verlief aus Risbergs Sicht gut. Den Klassenerhalt will die SGA möglichst schnell sichern. Aber auch einen einstelligen Tabellenplatz sieht man als machbar an. Mit einer Portion Selbstvertrauen soll der größte sportliche Erfolg der SGA-Fußballer seit 33 Jahren nicht zu einer Eintagsfliege werden. Vielmehr wollen sich die Arheilger in der Gruppenliga etablieren. Gleich am ersten Spieltag pausiert der Aufsteiger allerdings. Die Partie beim SV 07 Geinsheim wurde auf Donnerstag, den 20. August verlegt.
Auch beim Aufsteiger SV Hahn blickt man mit Spannung auf die neue Saison, die man am Sonntag (15 Uhr) auf eigenem Platz gegen die TS Ober-Roden beginnt. Die vergangene Spielzeit war stressig, auch im Hinblick auf die Relegationsspiele, aus der man als Sieger hervorging. „Deshalb haben wir den Spielern eine etwas längere Pause eingeräumt“, sagt Hahns Sportlicher Leiter Tobias Krejci. In der Rückrunde musste man die SG Arheilgen an sich vorbeiziehen lassen, weil es an Konstanz mangelte. In diesem Zusammenhang wurde Trainer David Kernchen durch Drago Brkovic ersetzt, mit dem der Aufstieg gelang.
Salvatore Lucente (VfR Groß-Gerau), Justin Daum (Germania Pfungstadt), Jordan Dörr (FC Alsbach), Martin Schilcher (Viktoria Griesheim) und Nick Neumann (RW Darmstadt) haben das Team verstärkt. Den Verein verlassen haben Joshua Hergesell (SG Modau), Sahin Aykir und Amanuel Mulatu (beide Türk Gücü Darmstadt) sowie Julius Schuster (SV Traisa). Auch beim SV Hahn hat man das Ziel, sich dauerhaft in der Liga zu halten. Voraussetzung hierfür ist eine Konstanz, die man im vorvergangenen Jahr vor allem in der Hinrunde vermissen ließ. „Wir müssen von Beginn an solide und selbstbewusst auftreten. Jeder muss an seine Leistungsgrenze gehen“, fordert Krejci.
Der SV Groß-Bieberau hat Abgänge zu verkraften, die schmerzen könnten. Das gilt vor allem für Torjäger Osman Aktürk, der zum FSV Erbach gewechselt ist. Auch wenn Aktürk zum Rundenende hin nur noch eingewechselt wurde, erzielte er doch 19 Treffer und damit fast ein Drittel aller Groß-Bieberauer Tore. Kevin Lautenschläger zog es zum SSV Brensbach, Felix Termeer und Lukas Schreiber heuerten beim TSV Klein-Umstadt an. Neu dabei sind Joshua Gierl als zweiter Torwart und Ilay Demirci vom JFV Groß-Umstadt.
„Wir hatten eine kleine Abgangswelle und sind jetzt etwas dünn besetzt“, beschreibt Fußballabteilungsleiter Marc Rausch die Situation beim SV. Es könnte eine schwierige Saison für die Odenwälder werden, auch wenn mit Til Ziegler ein wichtiger Akteur nach langer Verletzung wieder im Team ist. Vor allem in der Offensive scheint man mit Aktürks Abgang geschwächt zu sein, weil ein adäquater Ersatz nicht gefunden wurde. Die Heimschwäche der vergangenen Saison hofft Groß-Bieberau ablegen zu können. Den Klassenerhalt möglichst schnell sichern und damit auch eine vierte Saison in Folge in der Gruppenliga zu spielen, ist das Ziel der Groß-Bieberauer, die am Sonntag (15 Uhr) zum Auftakt bei Aufsteiger Olympia Lorsch gefordert sind.
Beim Saisonstart am Sonntag ist auch der TSV Altheim (15 Uhr gegen die FSG Riedrode) gefordert. Nachbar SV Münster muss zeitgleich bei Aufsteiger TSV Höchst ran. Aufstiegsaspirant SG Langstadt/Babenhausen trifft auf eigenem Platz ab 15.15 Uhr mit der Tvgg Lorsch ebenfalls auf einen Gruppenliga-Neuling.