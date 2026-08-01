Gruppenliga: Vorfreude bei der SG Arheilgen

Arheilgens Sportlicher Leiter Hans Magnus Risberg gibt sich optimistisch: „Es ist viel Vorfreude im Verein spürbar. Wir wollen mutig spielen aber auch in der Abwehr noch stabiler stehen als bislang. Die Mannschaftsteile sind ausgewogen; was uns vielleicht noch gut passen würde, wäre ein Haudegen im Mittelfeld“. Die Vorbereitung verlief aus Risbergs Sicht gut. Den Klassenerhalt will die SGA möglichst schnell sichern. Aber auch einen einstelligen Tabellenplatz sieht man als machbar an. Mit einer Portion Selbstvertrauen soll der größte sportliche Erfolg der SGA-Fußballer seit 33 Jahren nicht zu einer Eintagsfliege werden. Vielmehr wollen sich die Arheilger in der Gruppenliga etablieren. Gleich am ersten Spieltag pausiert der Aufsteiger allerdings. Die Partie beim SV 07 Geinsheim wurde auf Donnerstag, den 20. August verlegt.