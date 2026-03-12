Gruppenliga: Viktoria will den Trend stoppen Griesheim nach Fehlstart gefordert +++ Auch Altheim und Groß-Bieberau in der Pflicht von Michael Sobota · Heute, 13:00 Uhr · 0 Leser

Flankenschlag: Viktoria Griesheim (links Tim Lorenz) erwartet in der Fußball-Gruppenliga die SG Wald-Michelbach. Foto: Peter Henrich

Darmstadt. In der Gruppenliga ist Viktoria Griesheim schlecht aus der Winterpause gestartet. Nach zwei Niederlagen in Folge ist die Viktoria am Sonntag (alle Spiele beginnen um 15 Uhr) gefordert, gegen Abstiegskandidat SG Wald-Michelbach drei Punkte einzufahren.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von Echo Online. So., 15.03.2026, 15:00 Uhr SC Viktoria Griesheim Griesheim SG Wald-Michelbach SG WaMi 15:00 PUSH Auch wenn die Gäste unten in der Tabelle stehen, wird die Partie für Griesheim alles andere als ein Spaziergang. Schließlich unterlag man im Hinspiel mit 1:2 und bleibt bisher hinter den Erwartungen zurück. Ein Sieg ist also Pflicht, um den Negativtrend zu stoppen.

Der TSV Altheim empfängt zeitgleich den SV Groß-Bieberau. Beide Mannschaften haben am vergangenen Sonntag ihre Spiele jeweils mit 0:3 verloren. Insbesondere Groß-Bieberau steht unter Druck, sind es doch zum Abstiegsrelegationsplatz nur noch vier Zähler Vorsprung. Unter diesen Umständen ist zumindest ein Remis in Altheim das Minimalziel. Aber auch der TSV sieht sich gefordert. Drei Niederlagen in Folge sind keine gute Bilanz zum Start ins Jahr. Man darf also gespannt sein, wie beide Mannschaften mit dem Druck umgehen werden.

So., 15.03.2026, 15:00 Uhr FC Alsbach FC Alsbach FSG Riedrode FSG Riedrode 15:00 PUSH

Schlecht sieht es derzeit für den FC Alsbach aus, der das Schlüsselspiel beim Tabellenletzten SKV Büttelborn am vergangenen Sonntag mit 1:2 verloren hat. Dennoch sind es zum rettenden Ufer, geht man von wahrscheinlich fünf Absteigern aus, noch überschaubare fünf Zähler. Es müssen jetzt Siege für den FCA her, der am Sonntag die FSG Riedrode zu Gast hat. Die Gäste befinden sich weiterhin im Kampf um den Aufstiegsrelegation-Platz. Auf Geschenke der FSG darf Alsbach also nicht hoffen. Trotzdem ist der FCA nicht chancenlos, was schon bei der 1:2-Niederlage in Riedrode zu sehen war. Mit kämpferischem Einsatz sollten die Gastgeber durchaus Chancen auf einen Erfolg haben können.

So., 15.03.2026, 15:00 Uhr SV Fürth SV Fürth SV 1919 Münster SV Münster 15:00 PUSH