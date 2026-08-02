Gruppenliga: Viktoria und SVM mit Ausrufezeichen Beim Auftakt der Gruppenliga bezwingt Viktoria Griesheim einen Titelaspiranten, der SV Münster deklassiert einen Aufsteiger. Auch Hahn und Groß-Bieberau sind erfolgreich. von Michael Sobota · Heute, 21:05 Uhr · 0 Leser

Gegensätze: Während die Griesheimer Spieler ihren Auftaktsieg in der Fußball-Gruppenliga feierten, herrschte aufseiten des FC Fürth Enttäuschung pur. Foto: Peter Henrich

Darmstadt. In der Gruppenliga Darmstadt ist Aufsteiger SV Hahn mit einem 3:1-Heimsieg über die TS Ober-Roden gestartet. Dagegen unterlag der TSV Altheim der FSG Riedrode unglücklich mit 1:2. Für einen Paukenschlag sorgte der SV Münster, der bei Aufsteiger TSV Höchst einen 5:0-Erfolg einfuhr. Dagegen musste sich die SG Langstadt/Babenhausen gegen Aufsteiger Tvgg Lorsch mit einem Remis begnügen. Gut Lachen hat man bei Viktoria Griesheim nach dem 2:0-Heimsieg zum Auftakt über den hochgehandelten FC Fürth. Der SV Groß-Bieberau drehte einen 0:2-Pausenrückstand bei Olympia Lorsch und siegte am Ende mit 4:2.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von Echo Online. Heute, 15:00 Uhr SV Hahn SV Hahn TS Ober-Roden TS Ob.-Roden 3 1 Abpfiff In guter Form präsentierte sich Hahn im ersten Spiel der Saison gegen eine allerdings auch über weite Strecken harmlose und enttäuschende Ober-Röder Elf. Die Gastgeber spielten enorm diszipliniert und waren stark im Spielaufbaue. Storck und Daum hatten den Führungstreffer auf dem Fuß. Besser machte es nach einer halben Stunde D’Addona, der das zu diesem Zeitpunkt verdiente 1:0 markierte. Zwar machte in der Folge Hahn weiter Druck, doch blieb es bei dem knappen Pausenergebnis. Nach dem Wiederanpfiff blieben die Gäste weiter unter ihren Möglichkeiten. Neumann (55.) erhöhte auf 2:0, was den Gastgebern weiteren Auftrieb verlieh. Aus dem Nichts kam Ober-Roden durch Dettki (75.) zum Anschluss. Das brachte den SV aber nicht aus dem Konzept. Man hielt den Druck weiter aufrecht und mit dem 3:1 - erneut traf Neumann (86.) - war alles klar.

Es war ein müder Kick, den beide Mannschaften sich lieferten. Torchancen gab es nur wenige, wenn überhaupt. Erst ein Eckball führte zu Altheims Führung, für die Imamovic (40.) sorgte. „Das war so ziemlich der einzige Höhepunkt zu diesem Zeitpunkt“, meinte Altheims Trainer Adis Ahmetovic. Auch der Ausgleich der Gäste nach der Pause fiel aus einem Eckball heraus - Seyfried (66.) war zur Stelle. Alles sah in der Folge nach einem Remis aus, fiel doch noch der Siegtreffer für Riedrode. Seyfried (90.+3) schoss einen Freistoß, der von Altheims Mauer unhaltbar abgefälscht wurde, zum Sieg für die Gäste ins Tor. „Das war eine unglückliche Niederlage. Das Spiel hatte keinen Sieger verdient“, sagte Ahmetovic.

Im ersten Durchgang fand Groß-Bieberau so gut wie nicht statt. Der Aufsteiger diktierte das Geschehen und führte durch die Tore von Lucchese (21.) und Söder (24.) verdient. Die Pausenansprache von SV-Trainer Manuel Santiago war wirksam. Wie verwandelt kam die Mannschaft aus der Kabine und übernahm das Kommando. Enders (55.) und Sven Halbig (70.) sorgten für den Ausgleich. In der Schlussphase mussten die Gastgeber ihrem Tempo aus der ersten Hälfte Tribut zollen. Groß-Bieberau nutzte das durch Marques (83.) und Klinger (90.+2) zum Sieg. Heute, 15:00 Uhr TSV Höchst TSV Höchst SV 1919 Münster SV Münster 0 5 Abpfiff Das war ein Ausrufezeichen, das Münster gleich am ersten Spieltag gesetzt hat. Beim Aufsteiger spielte man wie aus einem Guss. Zumal Rückkehrer Adrian Postall mit drei Toren maßgeblichen Anteil am Sieg des SVM hatte. Zwei Doppelschläge von Postall und Parmakovic (22./24.) sowie Postall und Ries (40./44.) sorgten bis zur Pause für die Entscheidung. Dabei waren es vier Chancen der Gäste, die zu vier Toren führten. Nach dem Seitenwechsel ließ es Münster ruhiger angehen, ohne jedoch die Spielkontrolle aus der Hand zu geben. Der Schlusspunkt blieb Postall (90.+1) vorbehalten. „Ich bin sehr zufrieden mit unserer Leistung. Vor allem im ersten Durchgang haben wir Maßstäbe gesetzt und dem Gegner den Schneid abgekauft“, sagte Münsters Trainer Naser Selmanaj.

Richtig Fahrt nahm die Partie vor mehr als 300 Zuschauern nach dem Halbzeitwechsel auf. Zunächst nutzte Volk (53.) eine fein gezirkelte Flanke von der Außenseite über Fürths Abwehr hinweg, die Griesheims Offensivspieler aus kurzer Distanz verwertete. Mit der Führung im Rücken wurde die Viktoria noch forscher. Ebenso sehenswert war das 2:0 von Andolina (60.), der aus dem Mittelfeld dem von Fürth abgewehrten Ball entgegen spurtete und die Kugel aus 20 Metern Entfernung in den Torwinkel jagte. Mit dem Vorsprung im Rücken kontrollierte Griesheim zunächst die Partie, ehe in der Schlussphase Fürth alles nach vorne warf. Griesheims Abwehr stand jedoch sicher. „Das war ein prima Leistung, auch kämpferisch“, freute sich Griesheims Vorsitzender Hans Fuß.