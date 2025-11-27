Gruppenliga: Viktoria muss Potenzial abrufen, Alsbach in der Pflicht

Viktoria Griesheim trifft am Sonntag (14.30 Uhr) auf das Team des SV 07 Geinsheim. Im Hinspiel hatte die Viktoria nur wenig Mühe und siegte mit 4:1. Das will die Mannschaft von Trainer Elton da Costa nun wiederholen. Allerdings trifft man auf einen Gegner, der zuletzt mit guten Leistungen auf sich aufmerksam gemacht hat, mit einem Auswärtssieg seine prekäre Tabellensituation im Tabellenkeller zu verbessern. Die Viktoria tut also gut daran, ihr gesamtes Potenzial abzurufen, um mit einem Sieg den Kontakt zur Spitzengruppe zu halten. Zumal die Griesheimer mit einem Sieg im Viertelfinale des Kreispokals im Rücken in die Partie gehen: Im Derby bei Croatia Griesheim gab es auf dem Hartplatz von TuS Griesheim einen 3:0-Erfolg - Nick Volk (48.), Dario De Rosa (74.) und Mehmet Bilmez (86.) trafen.