Gruppenliga: Viktoria muss Potenzial abrufen, Alsbach in der Pflicht

Darmstadt. In der Gruppenliga Darmstadt steht der letzte Spieltag vor der Winterpause an. Alle Mannschaften wollen sich möglichst mit einem Sieg in das nächste Jahr verabschieden.
Das gilt insbesondere auch für den FC Alsbach, der jedoch unabhängig von einem Sieg am Samstag (14.30 Uhr) über den TSV Auerbach auf einem Abstiegsplatz überwintert.
Die Gäste haben zuletzt Groß-Bieberau mit 3:0 besiegt und behielten im Hinspiel gegen Alsbach mit 3:1 die Oberhand. Der FCA muss sich also etwas einfallen lassen, um die wichtigen drei Zähler einzufahren.
Viktoria Griesheim trifft am Sonntag (14.30 Uhr) auf das Team des SV 07 Geinsheim. Im Hinspiel hatte die Viktoria nur wenig Mühe und siegte mit 4:1. Das will die Mannschaft von Trainer Elton da Costa nun wiederholen. Allerdings trifft man auf einen Gegner, der zuletzt mit guten Leistungen auf sich aufmerksam gemacht hat, mit einem Auswärtssieg seine prekäre Tabellensituation im Tabellenkeller zu verbessern. Die Viktoria tut also gut daran, ihr gesamtes Potenzial abzurufen, um mit einem Sieg den Kontakt zur Spitzengruppe zu halten. Zumal die Griesheimer mit einem Sieg im Viertelfinale des Kreispokals im Rücken in die Partie gehen: Im Derby bei Croatia Griesheim gab es auf dem Hartplatz von TuS Griesheim einen 3:0-Erfolg - Nick Volk (48.), Dario De Rosa (74.) und Mehmet Bilmez (86.) trafen.
Seit der 1:4-Niederlage des TSV Altheim bei Eintracht Wald-Michelbach hat sich viel verändert. Während die Überwälder sich in der Abstiegszone befinden, ist Altheim dank starker Ergebnisse auf Rang sieben geklettert. Am Sonntag (14.30 Uhr) nun steht das Rückspiel an, in dem der TSV seinen Lauf fortsetzen will.
Der SV Münster muss am Sonntag (14.30 Uhr) zum FC 07 Bensheim. Die Gastgeber befinden sich in Abstiegsnot und werden alles daran setzen, das Jahr mit einem Sieg zu beenden. Doch auch Münster ist gefordert, zu punkten, weil man nur fünf Zähler entfernt von der Abstiegszone liegt. Das Hinspiel gewann der SVM, der in diesem Jahr auch noch das Nachholspiel in Auerbach (7. Dezember) im Plan hat.
Der SV Groß-Bieberau beendet das Jahr am Sonntag (14.30 Uhr) mit dem Auswärtsspiel beim TSV Seckmauern. Da der SV auswärts erfolgreicher spielt als auf eigenem Platz, hoffen die Groß-Bieberauer auf einen Erfolg beim Aufsteiger.