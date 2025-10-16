Gruppenliga: Viktoria Griesheim will den Negativtrend stoppen

Darmstadt. In der Gruppenliga Darmstadt treffen bereits an diesem Freitagabend (19.30 Uhr) der FC Alsbach und Aufsteiger TSV Seckmauern aufeinander. Es ist ein Duell der Tabellennachbarn, liegen doch beide Teams nur einen Zähler auseinander (Alsbach 15/Seckmauern 14).

Alsbach konnte seine Niederlagenserie zuletzt mit dem Sieg in Groß-Bieberau beenden. Jetzt muss der FCA nachlegen, um sich aus der Abstiegszone begeben zu können. Das gilt für die Gäste aus dem Odenwald aber gleichermaßen. Deshalb sind beide Teams zum Punkten verpflichtet.

Nach zwei Niederlagen in Folge will Viktoria Griesheim das Ruder wieder herumreißen und den Negativtrend stoppen. Man trifft am Sonntag (15 Uhr) auf eine ebenfalls angeschlagene Mannschaft der TSV Auerbach, die unter der Woche mit 1:4 dem FC Fürth unterlag. Unterschätzen sollte die Viktoria die Gäste aber nicht, rangen diese doch Tabellenführer VfB Ginsheim ein Remis ab, während Griesheim mit 1:5 beim VfB unterging. So oder so, drei Punkte sind für die Viktoria Pflicht.

Der SV Münster ist dabei, sich langsam aus der Abstiegszone der Liga zu arbeiten. Um den nächsten Schritt auf diesem Weg zu tun, soll nun am Sonntag (15 Uhr) die SG Wald-Michelbach bezwungen werden. Die Mannschaft aus dem Überwald steht auf einem Abstiegsplatz und benötigt ebenfalls jeden Punkt. Vor allem die Abwehr der Gäste (43 Gegentore) ist ein Schwachpunkt. Das könnte für den SVM der Schlüssel zum Erfolg sein. Allerdings muss Münster dann auch seine Chancen konsequent nutzen.

Der SV Groß-Bieberau muss am Sonntag (15.30 Uhr) beim Tabellenvorletzten SKV Büttelborn Farbe bekennen. Nach drei Spielen ohne Sieg soll diesmal dreifach gepunktet werden. Der personelle Aderlass bei den Büttelbornern hat dazu geführt, dass man in dieser Saison gegen den Abstieg spielt. Die SKV ging in bislang 13 Spielen erst einmal als Sieger vom Platz.