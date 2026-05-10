Gruppenliga: Viktoria Griesheim muss weiter bangen Griesheim zeigt bei der Niederlage in Auerbach zwei Gesichter +++ Der SV Münster und der SV Groß-Bieberau hat den Klassenerhalt nun sicher +++ Der FC Alsbach punktet mal wieder von Michael Sobota · Heute, 21:20 Uhr · 0 Leser

Voller Einsatz: Viktoria Griesheim (Mitte, unten Patrick Stumpf) musste sich in der Fußball-Gruppenliga bei der TSV Auerbach (in der Luft Lorenz Terhardt) mit 3:4 geschlagen geben. Foto: Peter Henrich

Darmstadt. In der Gruppenliga Darmstadt haben der SV Münster und der SV Groß-Bieberau drei Spieltage vor dem Rundenende nun auch rechnerisch den Klassenerhalt in der Tasche. Münster setzte sich mit 4:2 bei der abstiegsbedrohten SG Wald-Michelbach durch, Groß-Bieberau reichte ein 1:0-Heimerfolg gegen Schlusslicht SKV Büttelborn. Dagegen müssen Viktoria Griesheim nach der 3:4-Niederlage bei der TSV Auerbach und der TSV Altheim (1:2 gegen Dersim Rüsselsheim) weiter um den Klassenerhalt bangen. Nach zehn Niederlagen in Serie holte der bereits abgestiegene FC Alsbach mit dem 3:3 beim TSV Seckmauern erstmals wieder einen Punkt.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von Echo Online. Heute, 15:00 Uhr SG Wald-Michelbach SG WaMi SV 1919 Münster SV Münster 2 4 Abpfiff Münster war zunächst unter Druck und kassierte ein Gegentor durch Naas (10.). Die Gäste behielten aber klaren Kopf. Der Lohn war der Ausgleich durch Rubic (33.). In der hitzigen Partie, in der es immer wieder zu Nickligkeiten auf beiden Seiten kam, sorgte erneut Rubic (61.) nach der Pause für Münsters Führung. Der durchdachte Spielaufbau der Gäste führte zum 3:1 von Schrom (73.). Auch als Ripper (77.) zum überraschenden Anschluss der SG traf, behielt der SVM den Überblick. EL Yassini (90.+2) sorgte in der Nachspielzeit endgültig für klare Verhältnisse und den Klassenerhalt des SVM.

Die Vorgabe war für Groß-Bieberau klar: mit einem Sieg sollte der Ligaverbleib endgültig gesichert werden. Allerdings entpuppten sich die Gastgeber als Minimalisten, die nur soviel taten, wie gegen das Schlusslicht notwendig war. Büttelborn kam so durchaus zu einigen Torchancen. Das spielentscheidende Tor für Groß-Bieberau erzielte Schreiber (21.). In der Folge taten die Gastgeber nur noch das Nötigste, um den Erfolg abzusichern. "Ein gutes Pferd springt auch nur so hoch, wie es muss", meinte hernach Groß-Bieberaus Sportlicher Leiter Ronald Gerhardt.

Wie so oft in dieser Saison zeigte Viktoria Griesheim auch in diesem Spiel zwei Gesichter. Zunächst war es eine desolate Leistung, die eine klare Auerbacher 3:0-Pausenführung bedeutete, die Arnold (13.) und Brunner (15./16.) innerhalb Minuten herausgeschossen hatten. Von der Viktoria war da kaum etwas zusehen. Als dann auch noch nach dem Wiederanpfiff Terhat (49.) auf 4:0 erhöhte, schien sich ein Debakel für Griesheim abzuzeichnen. Doch mit dem Anschlusstor von Stumpf (57.) ging ein Ruck durch das Team. der Viktoria In der Folge übernahm Griesheim das Kommando auf dem Platz. Das Eigentor von Hohnhäuser (60.) und der Treffer von Stumpf (77./Handelfmeter) ließen die Gäste herankommen. Doch trotz weiterer guter Tormöglichkeiten blieb es beim Auerbacher Sieg.

Trotz der Niederlage und weiterhin prekären Tabellensituation war Altheims Trainer Adis Ahmetovic mit der Leistung seines Teams zufrieden. "Wir hatten Chancen zum Sieg und die kämpferische Einstellung hat gestimmt", lobte der TSV-Coach. Allerdings belohnte sich Altheim für den immensen Aufwand nicht, den man läuferisch und kämpferisch betrieb. Die Rüsselsheimer dagegen waren clever und routiniert. Taybaga (21.) hatte aus einer der wenigen Möglichkeiten für die Gäste die Pausenführung gemacht. Den Rückschlag des 0:2, für das Celik (56.) sorgte, ließ Altheim nicht aufgeben. Unvermindert berannte man das Gehäuse der Gäste und kam durch Dantse (64.) zum Anschluss. In der Folge war Altheim dem Ausgleich näher als Dersim dem 3:1.