Gruppenliga: Vier Vereine, zwei Derbys, drei unter Zugzwang Eintracht Bürstadt erwartet den FC 07 Bensheim, die TSV Auerbach die FSG Riedrode

Bergstraße. Vier der fünf Bergsträßer Vereine in der Gruppenliga treffen am Sonntag in direkten Duellen aufeinander. Die TSV Auerbach erwartet die FSG Riedrode im Weiherhausstadion (14.30 Uhr), und zur gleichen Zeit ist der FC 07 Bensheim bei Eintracht Bürstadt gefordert. Während die Auerbacher (14./15 Punkte) und Bürstadt (13./16) mit dem FC Fürth (15./8) sowie den bereits als Absteiger feststehenden Heppenheimer Sportfreunden das Bergsträßer Schlussquartett im Klassement bilden, hat sich der FC 07 (9./21) durch seinen jüngsten Sieg etwas nach oben gearbeitet. Die FSG Riedrode (6./27) mischt seit Rundenbeginn im oberen Drittel mit.

Für Auerbach ist die Heimpartie gegen den Club aus dem Ried der sportliche Abschluss des Jahres. Am letzten Spieltag 2022 wäre der Aufsteiger gegen Heppenheim dran gewesen. Durch den Rückzug der Sportfreunde haben die Rot-Weißen frei und bekommen dafür drei Zähler gutgeschrieben. TSV-Coach Giuliano Tondo würde gerne mit einem Erfolg über Riedrode einen weiteren Dreier mit in die Winterpause nehmen. „Wir haben die Qualität für die Gruppenliga, uns fehlt noch die Konstanz“, fasst Tondo zusammen. Der Trainer hält die FSG für eine Top-Mannschaft der Liga, der allerdings im Jahresendspurt etwas die Luft auszugehen scheint. „Für Riedrode geht weder nach oben noch nach unten etwas.“ Anders stellt sich die Situation für die TSV dar. „Für uns geht es um sehr viel, das muss man am Sonntag auf dem Feld sehen.“ Mit drei erkämpften Zählern gegen Riedrode und den geschenkten gegen Heppenheim könnte die TSV „beruhigt“ und mit guten Aussichten in Sachen Klassenerhalt in die Spielpause gehen.

Riedrode war zuletzt spielfrei, doch die Personalsituation hat sich nicht entspannt. „Wir werden unser Team mit Spielern aus der zweiten Mannschaft auffüllen müssen“, sagt Trainer Duro Bozanovic. Wer ist Favorit im Derby? Bozanovic ist unschlüssig: „Auerbach ist mit anderen Ambitionen in die Saison gegangen, wir haben unsere letzten drei Spiele verloren und 15 Tore kassiert.“ Der FSG habe es zuletzt an Körpersprache und Leichtigkeit gefehlt, Durchsetzungsvermögen in der Offensive sei auch nicht zu erkennen gewesen. „Das ist gerade eine schwierige Situation für uns“, sagt der FSG-Coach „Man merkt, dass uns einige Leistungsträger fehlen“.

Eintracht Bürstadts Rinor Berisha handelte sich den vergangenen drei Wochen zwei Platzverweise ein, sah zuletzt wegen Meckerns Gelb-Rot und ist nun im Heimspiel gegen Bensheim gesperrt. Trainer Flamur Bajrami ärgerte sich in Nauheim über den impulsiven Auftritt seines Spielers in der Nachspielzeit. Doch mittlerweile sind die Wogen geglättet. „Rinor muss eine Emotionen besser kontrollieren“, sagt der Coach: „Er hat sich direkt nach dem Spiel für sein Verhalten entschuldigt – Rinor ist noch jung und muss noch viel lernen.“ Das letzte Punktspiel des Jahres ist für die Eintracht von großer Relevanz, denn gegen Bensheim „wollen wir noch einmal alles geben und drei Punkte behalten“, sagt der Trainer. Doch Bensheim sei spielstark, ein gestandenes Team mindestens auf Gruppenliga-Niveau. Bajrami: „Wir müssen konzentriert ans Werk gehen.“

Bensheim will gegen Bürstadt dreifach punkten

Der FC 07 seinerseits hat in der Vorwoche seine Serie von zehn sieglosen Partien in Folge beendet, sich ein dünnes Polster nach hinten zugelegt. Das soll mit einem Dreier in Bürstadt wachsen. An die teilweise hitzige Auseinandersetzung in der Hinrunde haben die Bensheimer nicht die besten Erinnerungen. Nach einer 3:0-Führung glückte der Eintracht im Weiherhausstadion in der fünften Minute der Nachspielzeit noch der Ausgleich. „Bürstadt ist eine willensstarke Mannschaft, ein unangenehmer Gegner mit einigen sehr guten Einzelspielern“, sagt Trainer Andy Zehnbauer, der jedenfalls abermals ein hart umkämpftes Derby erwartet.

Reif für die Winterpause

Fußball-Gruppenligist FC Fürth empfängt bereits am Samstag (16 Uhr) den TSV Höchst- Trainer Daniel Pfeifer kann aktuell gerade einmal zwölf Spieler gegen den Tabellenzehnten aufbieten, muss voraussichtlich auf Kräfte aus der Reserve zurückgreifen. „Die Situation ist herausfordernd“, sagt Pfeifer: „Wir sind reif für die Winterpause.“ Und da müsse besprechen werden, „was wir besser machen können.“ Das Potenzial sei da, nur die Punkte fehlen, so der Trainer. Mit gerade einmal acht Punkten sind die Odenwälder abgeschlagen Vorletzter. Der Teamgeist müsse noch enger gesetzt werden: „Wir haben uns noch nicht abgeschrieben“, wie Pfeifer sagt: „Wir glauben an uns.“ (jz)