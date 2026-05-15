Gruppenliga: VfR Fehlheim will Platz zwei absichern

Bergstraße. Abstiegskampf und der Einzug in die Aufstiegsrelegation: In der Gruppenliga geht es für die Mannschaften im Kreis Bergstraße noch um alles. Drei Spieltage vor Saisonende rücken die Entscheidungen näher.
Der VFB Ginsheim ist mit neun Punkten Vorsprung auf Fehlheim Tabellenführer und kann bereits mit einem Unentschieden aus eigener Kraft die Meisterschaft klarmachen. Noch interessanter für die Fehlheimer: Dersim liegt nur drei Punkte hinter ihnen auf Platz drei und könnte bei einem Sieg noch einmal den Druck im Kampf um die Aufstiegsrelegation erhöhen.
Der VfR Fehlheim will den Aufstiegsrelegationsplatz behaupten. Im Duell gegen den bereits abgestiegenen Tabellenvorletzten FC Alsbach gehen die Fehlheimer als klarer Favorit in die Partie. Das Hinspiel endete mit 4:1 für den VfR.
Der FC Fürth wollte auf der Zielgeraden der Saison noch einmal angreifen und die Aufstiegsrelegation erreichen. Doch die Konkurrenz auf den obersten Tabellenplätzen punktet konsequent. Und so rückt das Ziel für die Odenwälder in immer weitere Ferne, weil vor allem der Tabellenzweite VfR Fehlheim nicht schlappzumachen scheint. „Felheim müsste noch zweimal patzen, damit wir vielleicht noch eine Chance haben“, sagt FC-Sportdirektor Marco Knapp. Doch angesichts der aktuellen Form der Bergsträßer wohl eher unwahrscheinlich. Der FC Fürth hat aktuell sieben Punkte Rückstand auf Fehlheim. „Wir wollen die Saison jetzt so positiv wie möglich abschließen“, sagt der FCF-Verantwortliche, drei Punkte gegen Münster fest im Blick. „Aber Münster spielt sehr körperbetont“, sagt der FC-Sportdirektor und erwartet ein kräftezehrendes Spiel auf großem Naturrasen.
„Wir wollen in den nächsten zwei Spielen auf jeden Fall den Deckel draufmachen“, sagt SGW-Trainer Dimitri Loenko. SGW-Torjäger Kim Naas wird in Geinsheim allerdings fehlen. Der SGW-Leistungsträger handelte sich gegen Münster wegen Nachtreten die Rote Karte ein. Drei bis vier Spiele Sperre könnten Naas jetzt drohen. „Wir versuchen alles, die Sperre zu verkürzen“, sagt Loenko. Dennoch dürfte Naas gegen Münster wohl zum letzten Mal für die SGW gespielt haben. Der Offensivspieler verlässt den Verein im Sommer. „Gegen Geinsheim müssen wir versuchen, übers Kollektiv zu kommen“, sagt der SGW-Abteilungsleiter. „Wir müssen kompakt stehen und Nadelstiche setzen.“ Geinsheim ist lauf- und kampfstark, ein sehr familiärer Verein mit gutem Publikum.“ Und der SVG trumpft vor allem in seinen Heimspielen. „Es wird ein faires, aber hitziges Spiel“, sagt Loenko. „Aber wir sind sehr optimistisch, auch wenn der Ausfall von Kim Naas ein herber Rückschlag ist.“ Zwei Spiele, ein Sieg – und die SGW wäre gerettet.
Die FSG Riedrode geht in Sachen Personal auf dem Zahnfleisch. Doch für die neue Saison hat der Verein bereits nachgelegt: Fünf neue Spieler haben kürzlich unterschrieben. Torwart Constantin Morweiser wechselt vom FV Biblis zur FSG Riedrode, Defensivspieler Luke Schwalm kommt vom FC Alsbach. Miron Hasanaj wird die FSG-Offensive in Zukunft verstärken, spielte zuletzt für Eintracht Bürstadt. Und fürs Mittelfeld ist fortan Schuayb Abdi vom TSV Altheim vorgesehen. Timo Seyfried kommt indes zurück vom FC 07 Bensheim. Doch die Riedroder haben auch Abgänge zu verkraften: Leon David Atama, Robin Weidner, Nelson Maduka, Youness Breir und Adam Zbairi sagen Good Bye.
„Wir müssen unsere Heimspiele jetzt gewinnen“, sagt SVF-Sportchef Valeri Biljuk mit Blick aufs Restprogramm. „Wenn nicht, dann planen wir für die Kreisoberliga.“ Die Mannschaft von SVF-Trainer Jochen Ingelmann stellt sich mit Altheim auf einen Gegner ein, der vor allem auf individuelle Klasse setzen kann. Das Hinspiel haben die Fürther in Altheim verloren. „Wir haben also noch etwas gutzumachen“, wie Biljuk sagt. „Wir müssen dem Gegner jetzt zeigen, dass er in Fürth keine Punkte bekommt“, sagt der Sportchef. „Und wir müssen die Nerven bewahren, auch wenn wir in Rückstand geraten.“ Der SV Fürth weiß seine Chancen realistisch einzuschätzen. Ingelmann: „Wir müssen in den nächsten drei Wochen jetzt alles dafür tun, um am Ende über dem Strich zu stehen – wir müssen an ein positives Ende glauben.“