Gruppenliga: VfR Fehlheim will Platz zwei absichern

„Wir wollen in den nächsten zwei Spielen auf jeden Fall den Deckel draufmachen“, sagt SGW-Trainer Dimitri Loenko. SGW-Torjäger Kim Naas wird in Geinsheim allerdings fehlen. Der SGW-Leistungsträger handelte sich gegen Münster wegen Nachtreten die Rote Karte ein. Drei bis vier Spiele Sperre könnten Naas jetzt drohen. „Wir versuchen alles, die Sperre zu verkürzen“, sagt Loenko. Dennoch dürfte Naas gegen Münster wohl zum letzten Mal für die SGW gespielt haben. Der Offensivspieler verlässt den Verein im Sommer. „Gegen Geinsheim müssen wir versuchen, übers Kollektiv zu kommen“, sagt der SGW-Abteilungsleiter. „Wir müssen kompakt stehen und Nadelstiche setzen.“ Geinsheim ist lauf- und kampfstark, ein sehr familiärer Verein mit gutem Publikum.“ Und der SVG trumpft vor allem in seinen Heimspielen. „Es wird ein faires, aber hitziges Spiel“, sagt Loenko. „Aber wir sind sehr optimistisch, auch wenn der Ausfall von Kim Naas ein herber Rückschlag ist.“ Zwei Spiele, ein Sieg – und die SGW wäre gerettet.