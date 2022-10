Gruppenliga: VfR dreht 0:2-Pausenrückstand Groß-Gerauer Gruppenligist siegt in Auerbach noch 3:2 +++ SV Geinsheim mit letztem Aufgebot und großem Einsatz

SKV Büttelborn – FSG Riedsrode 2:2 (2:0). „Das war ein hartes Spiel und ich bin sehr zufrieden mit dem Punktgewinn. Riedrode ist eine der spielstärksten Mannschaften der Gruppenliga, daher haben wir uns sehr gut verkauft“, war SKV-Trainer Francisco Ortega nach dem 2:2 zufrieden. Sehr temporeich war die Partie und fast wäre Büttelborn sogar die Überraschung geglückt, denn zur Halbzeit lagen die Gastgeber dank der Treffer von Bugrahan Özcelik und Sven Becker mit 2:0 in Führung.

Nach dem Seitenwechsel erhöhten die Gäste die Schlagzahl noch einmal, was die Büttelborner Abwehr in Bedrängnis brachte. Beide Gegentreffer fielen jedoch unglücklich – jeweils wurde zuvor Foulspiel der Gäste übersehen, sodass Sinisa Pitlovic und Gianluca Luchese treffen konnten. Auf den Siegtreffer drängte in der letzten Viertelstunde Riedrode, doch wäre er fast den Gastgebern gelungen: Marvin Wiesenäcker traf kurz vor Schluss den Innenpfosten. „Leider hat sich Hendrik Amend nach 20 Minuten schwer am Knie verletzt, dass er ins Krankenhaus gebracht werden musst. Unsere Verletztenliste wird nicht kürzer“, hatte Uli Rein vom Büttelborner Spielausschuss eine schlechte Nachricht.

SKV Büttelborn: Francioso – Westermann, Heinz, Schek, Amend (24. Laghouali), Wiesenäcker, Ashibuogwu, Darrah, Lorenz (62. Hluchnik), Özcelik (65. Vincislao), Becker (75. Dilling).

Tore: 1:0 Özcelik(35.); 2:0 Becker(45.+1); 2:1 Pitlovic(55.); 2:2 G.Lucchese(69.). Schiedsrichter: Spielmann (Wiesbaden). Zuschauer: 100.

SG Langstadt/Babenhausen – SV Rot-Weiß Walldorf II 3:1 (1:1). Kurz vor der Halbzeitpause eines hochklassigen Spitzenspiels lief Keanu Desiderio, nachdem er sich auf Geheiß des Schiedsrichters ein Freundschaftsbändchen am Handgelenk abkleben ließ, zurück aufs Spielfeld – ohne sich beim Unparteiischen anzumelden. Jener Jan-René Seif zeigte dem bereits Verwarnten daraufhin Gelb-Rot. Allerdings hatte Desiderio, wie RWW-Trainer Ercan Dursun berichtet, das Feld gar nicht verlassen (was er freilich hätte tun sollen). Der Platzverweis habe seine Mannschaft aus dem Spiel gebracht: „Das war der Knackpunkt.“ In der zweiten Halbzeit, spätestens nach dem 2:1, mangelte es den Rot-Weißen an Schlagkraft.

Walldorf II: Treber – Kosch, Gürbüz (85. Chougourou), Bancheri, Karakas, Desiderio, Spamer (60. Wotzlaw), Nakamura (36. Kremer), Moenke (46. El Haddoudi), Zariouh (74. Levy), Metzler.

Tore: 0:1 Zariouh (13.), 1:1 Heßler (30.), 2:1, 3:1 Schnitzer (63., 79.).

Schiedsrichter: Seif (Langen). Zuschauer: 150. Gelb-Rote Karten: Gora (SG/26.), Desiderio (Walldorf II/45.).

SV 07 Nauheim – FC 07 Bensheim 2:2 (2:0). „Wir hatten mehr und bessere Chancen als der Gegner“, sagt Markus Cube vom Nauheimer Trainerduo mit Jonas Schuster. Dennoch misslang es dem SV 07 zum dritten Mal in dieser Saison, eine 2:0-Führung über die Zeit zu bringen. Nach dem Anschlusstreffer „sind wir ein bisschen wackelig geworden“, so Cube, der sich gleichwohl über das dritte ungeschlagen überstandene Heimspiel in Folge freute.

Nauheim: Hart – Demirkaya, Leyendecker (70. Leyendecker), Pfeffer, Ouchan, Yap (25. Ilias Syah), Stein, Kapucu (80. Harth), Thar (72. Grossklos), Boomgaarden (88. Bozikovic), Staiger.

Tore: 1:0 Kapucu (9.), 2:0 Stein (17.), 2:1 Konietzko (56.), 2:2 Köhler (73.).