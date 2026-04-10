 2026-04-10T07:15:08.667Z

Ligavorschau

Gruppenliga: VfL Biedenkopf will im Aufstiegskampf liefern

Teaser GL GI/MR: +++ Nach einem Rückschlag im Aufstiegskampf braucht der VfL Biedenkopf gegen die FSG Grünberg/Lehnheim/Stangenrod dringend Punkte. Trainer Rujevic-Weber empfindet keinen Druck +++

von Redaktion · Heute, 22:32 Uhr · 0 Leser
Biedenkopfs Maximilian Muth (M.) rückt wieder in den Kader des Gruppenligisten VfL Biedenkopf. (Archivfoto) © Lars Hinter
Biedenkopfs Maximilian Muth (M.) rückt wieder in den Kader des Gruppenligisten VfL Biedenkopf. (Archivfoto) © Lars Hinter

Verlinkte Inhalte

GL Gießen/Marburg
SC Waldgirmes II
SG Kinzenbach
FC Cleeberg
FC Burgsolms

Biedenkopf. Nach nur einem Sieg aus den letzten fünf Partien wird es für Fußball-Gruppenligist VfL Biedenkopf immer enger im Kampf um den Aufstieg. Soll dieser tatsächlich gelingen, dann sind die „Roten“ am Samstag (16 Uhr) in Stangenrod bei Neuling FSG Grünberg/Lehnheim/Stangenrod beinahe zu drei Punkten verpflichtet.

Den kompletten Bericht lest ihr bei unserem Kooperationspartner mittelhessen.de (PLUS-Inhalt) unter diesem Link.