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Ligavorschau
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Gruppenliga: VfL Biedenkopf will im Aufstiegskampf liefern
Teaser GL GI/MR: +++ Nach einem Rückschlag im Aufstiegskampf braucht der VfL Biedenkopf gegen die FSG Grünberg/Lehnheim/Stangenrod dringend Punkte. Trainer Rujevic-Weber empfindet keinen Druck +++
Biedenkopf. Nach nur einem Sieg aus den letzten fünf Partien wird es für Fußball-Gruppenligist VfL Biedenkopf immer enger im Kampf um den Aufstieg. Soll dieser tatsächlich gelingen, dann sind die „Roten“ am Samstag (16 Uhr) in Stangenrod bei Neuling FSG Grünberg/Lehnheim/Stangenrod beinahe zu drei Punkten verpflichtet.