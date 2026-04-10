Gruppenliga: VfL Biedenkopf will im Aufstiegskampf liefern

Biedenkopfs Maximilian Muth (M.) rückt wieder in den Kader des Gruppenligisten VfL Biedenkopf. (Archivfoto) © Lars Hinter

Biedenkopf. Nach nur einem Sieg aus den letzten fünf Partien wird es für Fußball-Gruppenligist VfL Biedenkopf immer enger im Kampf um den Aufstieg. Soll dieser tatsächlich gelingen, dann sind die „Roten“ am Samstag (16 Uhr) in Stangenrod bei Neuling FSG Grünberg/Lehnheim/Stangenrod beinahe zu drei Punkten verpflichtet.