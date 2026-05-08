 2026-05-06T12:44:31.715Z

Ligavorschau

Gruppenliga: VfL Biedenkopf hat den Aufstieg nicht abgehakt

Teaser GL GI/MR: +++ Fußball-Gruppenliga: Biedenkopf ist durch drei Pleiten in Folge auf Rang 4 gepurzelt, aber entschlossen seine Aufstiegschance mit einem Sieg gegen den FC Ederbergland II zu wahren +++

von Redaktion · Heute, 19:54 Uhr · 0 Leser
Durch drei Niederlagen in Folge, beginnend mit dem 0:1 gegen die TSG Wieseck (hier mi Ryan Nick Harder am Ball) sind Leon Laukel und der VfL Biedenkopf im Aufstiegsrennen zurückgefallen, wollen aber weiterhin Gas geben. © Jens Schmidt
Durch drei Niederlagen in Folge, beginnend mit dem 0:1 gegen die TSG Wieseck (hier mi Ryan Nick Harder am Ball) sind Leon Laukel und der VfL Biedenkopf im Aufstiegsrennen zurückgefallen, wollen aber weiterhin Gas geben. © Jens Schmidt

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Marburg-Biedenkopf. Drei Spiele, drei Pleiten und 1:8 Tore! Fußball-Gruppenligist VfL Biedenkopf steht erstmals seit Wochen nicht mehr auf einem direkten Aufstiegsplatz oder auf dem Relegationsrang. Trübsal bläst im Auestadion aber niemand. Die Mannschaft des VfL ist fest dazu entschlossen, beginnend mit dem sonntäglichen Heimspiel gegen Schlusslicht FC Ederbergland II (15 Uhr) die Verbandsliga-Resthoffnung mittels Charakter am Leben zu erhalten.

Den kompletten Bericht lest ihr bei unserem Kooperationspartner mittelhessen.de (PLUS-Inhalt) unter diesem Link.