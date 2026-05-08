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Ligavorschau
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Gruppenliga: VfL Biedenkopf hat den Aufstieg nicht abgehakt
Teaser GL GI/MR: +++ Fußball-Gruppenliga: Biedenkopf ist durch drei Pleiten in Folge auf Rang 4 gepurzelt, aber entschlossen seine Aufstiegschance mit einem Sieg gegen den FC Ederbergland II zu wahren +++
Marburg-Biedenkopf. Drei Spiele, drei Pleiten und 1:8 Tore! Fußball-Gruppenligist VfL Biedenkopf steht erstmals seit Wochen nicht mehr auf einem direkten Aufstiegsplatz oder auf dem Relegationsrang. Trübsal bläst im Auestadion aber niemand. Die Mannschaft des VfL ist fest dazu entschlossen, beginnend mit dem sonntäglichen Heimspiel gegen Schlusslicht FC Ederbergland II (15 Uhr) die Verbandsliga-Resthoffnung mittels Charakter am Leben zu erhalten.