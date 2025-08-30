 2025-08-28T05:22:00.927Z

Ligavorschau
Philipp „Kloppo“ Kirchhain (li.), Sportlicher Leiter und Stand-By-Torwart des VfB Wetter, erklärt den schwachen Saisonstart und blickt voraus. (Archivfoto) © Martin Weis
Gruppenliga: VfB Wetter vor dem Kellerduell

Teaser GL GI/MR: +++ Darum steht Fußball-Gruppenligist VfB Wetter, der Sonntag das Kellerduell bei der punktlosen SG Naunheim/Niedergirmes bestreitet, nach fünf Spielen noch ohne Sieg da. Eine Analyse +++

WETTER. Der VfB Wetter stieg vor neun Jahren aus der Fußball-Verbands- in die Gruppenliga ab und verpasste 2018 und 2023 jeweils in der Relegation den Wiederaufstieg. Nach einem personellen Umbruch vor der letzten Saison verlief diese überraschend positiv.

Den kompletten Bericht lest Ihr bei unserem Kooperationspartner mittelhessen.de (PLUS-Inhalt) unter diesem Link.

