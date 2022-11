Gruppenliga: Unterschiedliche Stimmungslage Während Nauheim mit Sorgen ins Derby geht, freut sich der VfR auf die Partie +++ Geinsheim ist gewarnt

Gross-Gerau. Die Stimmungslage vor dem Derby in der Gruppenliga ist unterschiedlich. So geht der SV Nauheim mit Personalproblemen in den Vergleich am Sonntag gegen den VfR Groß-Gerau. Beim Tabellenzweiten, der als Favorit ins Spiel geht, freut man sich auf die Partie. RW Walldorf II will unterdessen eine Serie fortsetzen, der SV Geinsheim im Odenwald zumindest einen Punkt holen.

SV 07 Nauheim – VfR Groß-Gerau (Sonntag, 14.30 Uhr). Die Vorfreude beim SV 07 auf das Derby hält sich in Grenzen. Obwohl der Tabellenzweite kommt. Aber Jonas Schuster, der mit Markus Cube das SV-Trainerduo bildet, berichtet von extremen Personalsorgen beim Liga-Elften. Im Vergleich zur schon schwierigen Vorwoche sind Onur Yap, Moritz Leyendecker (beide verletzt) und Julian Staiger (Urlaub) hinzugekommen. Es sei aktuell nicht sicher, ob Nauheim elf gesunde Spieler auf den Platz bekomme. Die Mannschaft stellt sich also von selbst auf: „Wer gesund ist, wird spielen“, sagt Schuster.

Weshalb der VfR erst recht als hoher Favorit in dieses Spiel geht. Gleichwohl versichert Trainer Gaetano Bauso: „Wir freuen uns immer auf ein Derby.“ Dies gilt in diesem Fall besonders für Fabio De Leo: Darauf angesprochen, ob das Groß-Gerauer Gastspiel bei seinem Heimatverein eine besondere Partie für ihn ist, antwortet der Torjäger wie aus der Pistole geschossen: „Ja, natürlich.“ Denn der VfR-Neuzugang vom SV 07 trifft seine Teamkameraden der vergangenen Saison. Beim 2:1-Kreispokalsieg gegen Verbandsligist VfB Ginsheim am Mittwoch saß De Leo – wie weitere Stammspieler – erst einmal auf der Bank. Nur um elf Minuten nach seiner Einwechselung das Siegtor zu schießen.

SV Höchst – SV 07 Geinsheim (Sonntag, 15 Uhr). Auch in Höchst kann der SV 07 nicht in bester Formation auflaufen. „Wir haben einige kranke, verletzte und angeschlagene Spieler“, erklärt Trainer Florian Auer. Erst kurzfristig wird sich entscheiden, wer im Odenwald dabei. Dennoch streben die Geinsheimer zumindest einen Punkt an. Seit dem 18. September sind die Gastgeber in fünf Spielen bei nur einem Punkt sieglos. Immerhin konnte sich der TSV zwei Wochen auf die Partie vorbereiten. „Unsere Gegner sind immer zuvor spielfrei“, erklärt Auer die Situation des Spielplans. „Höchst ist in der Offensive gut besetzt, unsere Spieler wissen, was sie erwartet“, warnt Auer zudem.