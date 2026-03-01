Gruppenliga: Unterliederbach mit klarem Auftakterfolg Remis hilft Niedernhausen und Ra/Ma nicht +++ SV Wallrabenstein in Liederbach achtbar +++ Bleidenstadt verpasst Überraschung nur knapp +++ Erbenheim ohne "echten" Torwart von Stephan Neumann/Philipp Durillo · Heute, 20:44 Uhr · 0 Leser

Der VfB Unterliederbach besiegte den SV Wallrabenstein mit 4:1.: – Foto: Frank Heinen

Region. Bitter für Gruppenligist SV Niedernhausen: Im Duell um Big Points um den Verbleib gegen Ra/Ma kassierte das Autal-Team spät das Tor zum 1:1, das nicht entscheidend weiterhilft. Anders der in Diedenbergen siegreiche Unterbau von Biebrich 02, der sich etwas Luft verschaffte. Keine News verpassen: Mit unserem neuen Whatsapp-Kanal!

Heute, 15:00 Uhr TSV Bleidenstadt Bleidenstadt TuRa Niederhöchstadt Niederhöchst 2 3 Abpfiff Ein später Elfmeterpfiff wurde dem Heimteam zum Verhängnis. „Es war ein Elfer, aber in der Entstehung hatte es mit Mittelfeld ein Foul an unserem Tobi Bellin gegeben“, schilderte TSV-Sprecher Frank Kaufmann und attestierte „eine der besten Saisonleistungen. Ein toller Auftritt, der aber ohne Lohn blieb. Tore: 0:1 Stranz (34.), 1:1 Bellin (60.), 1:2 Krekovic (66.), 2:2 Weimer (78.), 2:3 Krebs (90.+5/Elfmeter).

Vor der Pause hätte der SVN höher führen können, „in der zweiten Halbzeit kamen wir aber nicht mehr richtig zum Zug“, sah Sportchef Stephan Mohr in puncto Durchschlagskraft das Manko. Die Rheingauer erwiesen sich als Minimalisten. Nach einer Ecke klärte die Heimelf zwei Mal, im dritten Versuch traf Mateo Matijevic. „Das Ergebnis ist positiv, aber es ist sehr glücklich für uns“, räumte Ra/Ma-Interimscoach Daniel Schadel ein. Tore: 1:0 Perez de Los Santos (45.+2), 1:1 Matijevic (88.).

„Kein Vorwurf an die Mannschaft. Wir haben gut mitgespielt, waren gut als Team, haben aber viel zu schnell die Gegentore gefangen“, sagte Eltvilles Clubchef Sven Klärner mit Blick auf eine vorübergehende 2:1-Führung. Tore: 1:0 Kunz (7.), 1:1 Yoldas-Diaz (18.), 1:2 Klärner (30.), 2:2 Bender (32.), 3:2 Becker (42.), 4:2 Biskic (73.), 4:3 Klärner (74.), 5:3 Bender (77.).

SGN-Sprecher Amir Kadiric verwies auf die witterungsbedingt schlechte Vorbereitung und Verletzungssorgen, die durch das frühe Ausscheiden von Etienne Schücker und Chris Potlitz noch größer wurden. Zudem setzte es kurz vor der Pause Rot gegen SGN-Akteur Deniz Pekgüzelyigit und Gelb-Rot gegen Biebrich Erdem Sürmeli. „Ich habe es nicht gesehen, doch es musste sicher nicht sein. Auf jeden Fall wollten wir den Sieg mehr, jeder hat für jeden gekämpft“, lobte 02-Coach Volkan Zer auch das Defensivverhalten seiner jungen Mannschaft. Tore: 0:1 Ürel (53.), 0:2 Offermann (61.). - Rot: Pekgüzelyigit (45.). – Gelb-Rot: Sürmeli (45.).

„Der Punkt war verdient, doch er fühlt sich wie eine Niederlage an“, sah SKG-Coach Efkan Yildiz die gute Leistung seiner Schützlinge gegen das Team aus der Spitzengruppe nicht komplett abgebildet. Doch letztlich könne der Zähler noch wichtig werden, wünscht er sich konsequenteres Abwehrverhalten. Tore: 0:1 Baatz (7.), 1:1 Gökcöl (20.), 1:2 Pessel (24.), 2:2 Weinhardt (28.), 2:3 Papazois (35.), 3:3 Chahloul (62.).

Beim SVE musste notgedrungen Feldspieler Nicklas Feidt ins Tor. Weiteres Manko: Raffael Grigoryan schied nach fünf Minuten lädiert aus. Dazu kam später die aus Erbenheimer Sicht völlig unerklärliche Rote Karte gegen Spielertrainer Karim El Bakkaoui, der gefoult worden war. Der Referee, so SVE-Sprecher Kevin Bähren, habe ein Nachtreten angeführt. Doch davon könne keine Rede sein: „Das war absolut ungerechtfertigt.“ Vor der Pause hatten Lee Nguyen und Pierre Massfeller (toller Schlenzer in den Winkel) für die Gäste getroffen. Durch den Erfolg springt die Alemannia auf Rang sechs. „Eine schöne Momentaufnahme. Das Spiel war für die Zuschauer bestimmt sehr interessant, aber für die Nerven braucht man sowas nicht jede Woche“, sagte Kaschel. Der aufgrund der wichtigen Punkte durchschnaufte, zumal die Alemannia defensiv enorme Personalsorgen umtreiben. Torschütze Mbenoun (wurde kürzlich Vater, wohnt Nähe Kaiserslautern) wird wohl nur noch sporadisch spielen, Philipp Ullrich ist nach Meniskusverletzung noch im Aufbau, Tim Wölfert wieder nach Wetzlar gezogen. Zwei Neuzugänge, die die Alemannia bald offiziell machen will, sollen künftig Abhilfe in der Defensive schaffen. FV-Keeper Miltiadis Nastos hielt eine Elfmeter von Pierre Massfeller. Tore: 1:0 Wittenberg (4.), 1:1 Nguyen (12.), 2:1 Mbenoun (25.), 2:2 Massfeller (45.), 3:2 A. Choukairi (74.), 4:2 Mziu (90.).