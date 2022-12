Gruppenliga: Turbulenzen bei Germania Okriftel? Hauptsponsor soll im Winter abspringen +++ Sonntag in Niederhöchstadt gefordert

Okriftel. Bahnen sich Turbulenzen beim Gruppenligisten Germania Okriftel an? Die Gerüchteküche brodelt jedenfalls. Im Winter soll sich der Hauptsponsor verabschieden – möglicherweise zu einem direkten Mitkonkurrenten im Aufstiegskampf, wird vermutet. Im Sommer hatte der Verein mit einer hohen Anzahl an Zugängen für Aufsehen gesorgt, darunter auch Spieler aus Wiesbaden und Rheingau-Taunus.

So., 04.12.2022, 14:00 Uhr

Als aktueller Tabellenzweiter liegt das Team vor der Partie in Niederhöchstadt (So., 14 Uhr) aussichtsreich im Aufstiegsrennen. Bleibt nun aber abzuwarten, ob es tatsächlich gravierende finanzielle Einschnitte gibt und möglicherweise Spieler den Verein im Winter verlassen. Von Vereinsseite war am Mittwoch niemand für Rückfragen zu erreichen.